Novedades literarias de Octubre: de Borges a Lady Di, pasando por Claudia Piñeiro, Han Kang y Camila Fabbri

Octubre llega con una agenda cargada de novedades literarias. Hay nuevas novelas de autores argentinos y extranjeros, reediciones de clásicos, ensayos, poesía y libros que recuperan textos fundamentales del periodismo narrativo. Entre los títulos más esperados está la nueva edición de “Borges”, de Adolfo Bioy Casares, publicada por Emecé en el año en que se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges.

También aparecen nuevas obras de Claudia Piñeiro, Camila Fabbri, Chris Kraus, Han Kang, Jon Fosse y Camilla Läckberg. Anagrama suma, entre otros, el regreso de Irvine Welsh a los personajes de “Trainspotting”, una novela inédita de Patrick Modiano, un nuevo libro de Carlo Rovelli y la recuperación de “El Nuevo Periodismo”, de Tom Wolfe. Sigilo y Eterna Cadencia aportan nuevas novelas y libros de autores contemporáneos.

1. “Borges”, de Adolfo Bioy Casares

Uno de los grandes lanzamientos de octubre es la nueva edición de “Borges”, de Adolfo Bioy Casares, publicada por Emecé. El libro reúne los registros que Bioy llevó durante décadas de sus conversaciones con Jorge Luis Borges y que dieron origen al volumen publicado originalmente en 2006.

Por sus más de dos mil páginas pasan conversaciones sobre literatura, filosofía, historia, religión, cine y música, además de escritores, artistas, políticos y personajes de toda índole. Esta nueva edición incorpora una revisión integral del texto, nuevas identificaciones, precisiones y referencias y un amplio índice analítico.

La edición argentina, de 2112 páginas, está prevista para el 1 de octubre. La aparición coincide con el 40.º aniversario de la muerte de Borges, ocurrida en Ginebra el 14 de junio de 1986.

2. “El canto invisible”, de Claudia Piñeiro

Claudia Piñeiro vuelve a la novela con “El canto invisible”, publicada por Alfaguara. El libro llega a las librerías argentinas el 1 de octubre.

Luego de la muerte de Marina, bióloga dedicada al estudio de las aves, su editora y amiga Julia tomará y continuará con su voz: la de una amistad que sobrevive y la de un manuscrito inconcluso sobre el canto de los pájaros. Para trabajarlo se instala en una casaquinta que Marina le dejó como herencia y donde emergerá una verdad que ocultó toda su vida.

Con su lucidez habitual para leer las grietas de una época y profundizar en los pliegues de los secretos familiares, los mandatos y las tensiones ideológicas, Claudia Piñeiro construyó en El canto invisible una novela profundamente conmovedora sobre cómo lo íntimo se vuelve político y sobre cómo lo que no se dijo encuentra, tarde o temprano, un modo de aparecer. Una novela sobre la urgencia de escuchar a quienes nos rodean, a quienes opinan distinto, a los jóvenes, y también a los muertos. Y sobre la -a veces inmensa- dificultad de hacerlo..

3. “La luz y el hilo”, de Han Kang

Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, publica “La luz y el hilo”, uno de los lanzamientos internacionales de octubre de Penguin Random House.

En este libro luminoso y poliédrico, el primero desde que le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, Han Kang entreteje los hilos de su obra y de su vida, y traza las conexiones entre su mundo interior y el exterior a través de una secuencia de ensayos, poemas, fotografías y diarios.

Un libro de reflexiones, de palabras y de luz, que tiene en su centro el pequeño jardín del patio de su casa, orientado al norte y donde todo crece gracias únicamente a los rayos de sol reflejados por unos espejos que la autora debe ir moviendo durante el día, a medida que la Tierra gira sobre su eje.

En un poema escrito a los ocho años, Han Kang imaginó un «hilo dorado» capaz de crear vínculos: una idea que explora aquí con una atención luminosa, empezando por su discurso de recepción del Nobel. La autora escribe sobre el asombro de seguir el hilo que llamamos lenguaje hasta las profundidades de otros corazones, y sobre la profunda sensación de la autora de que existe una corriente eléctrica que conecta al lector con quien escribe.

4. “Los cuatro pasaron el día juntos”, de Chris Kraus

Chris Kraus, autora de “Amo a Dick”, regresa con “Los cuatro pasaron el día juntos”, publicada por Random House.

La novela parte de un crimen ocurrido en Minnesota en 2019 y sigue las ramificaciones de ese episodio a través de distintos personajes. Kraus vuelve a explorar cuestiones relacionadas con la violencia, las relaciones de poder y las diferencias de clase.

La edición argentina está prevista para el 1 de octubre.

5. “Hotel Vaim”, de Jon Fosse

El Premio Nobel de Literatura Jon Fosse continúa su proyecto narrativo ambientado en el pueblo ficticio de Vaim.

Un nuevo huésped llega al Hotel Vaim, y es el único huésped de un hotel que acostumbra a estar vacío. Lo dirige Brita, una mujer un tanto peculiar, poco fiable y de armas tomar, que parece reconocerlo del pasado, aunque él juraría que no se conocen. El Huésped se instala, pues, en la habitación 307 con su bolso de cuero y dos maletas, sin recordar exactamente qué lleva en ellas ni cuánto tiempo va a quedarse, ni siquiera qué razones le han llevado a ese lugar. Cuando, durante su estancia, empieza a perder el control tanto de sus pertenencias como de su propia voluntad, empezará a sentir que su identidad se desvanece en la espiral de acontecimientos que poco a poco lo van atando a ese extraño lugar.

En esta segunda entrega del tríptico de Jon Fosse sobre el pueblo ficticio de Vaim, el autor nos brinda una desconcertante y trepidante historia de misterio, no exenta de humor, en la que las certezas y las reglas de la realidad desaparecen, marcando un nuevo rumbo en la obra del Premio Nobel de Literatura.

6. “El amor inventado”, de Paula Klein

Lumen publica “El amor inventado”, de Paula Klein, novela ganadora del Premio Lumen 2026.

La protagonista intenta reconstruir su vida después de que su marido, un periodista reconocido, sea acusado de haber inventado los reportajes que lo hicieron famoso. Mientras realiza un documental sobre una pareja que lleva más de sesenta años junta, vuelve sobre su propio matrimonio y sobre aquello que decidió no ver.

7. “El llanto de los muertos”, de Camilla Läckberg

Camilla Läckberg regresa a Fjällbacka con “El llanto de los muertos”, duodécima entrega de la serie “Los crímenes de Fjällbacka”.

Treinta años después de la desaparición de Sofie, una adolescente que había sido inseparable de Ellen y Magdalena, un hallazgo fortuito lleva a Patrik Hedström y sus compañeros de la comisaría de Tanumshede a retomar la investigación. Erica Falck, escritora y esposa de Patrik, también decide investigar por su cuenta.

Planeta publica la edición argentina el 1 de octubre.

8. “La vida que importa”, de Luis Novaresio

Luis Novaresio presenta “La vida que importa”, una novela protagonizada por Uno, un hombre gay de mediana edad que integra una trieja y participa con un grupo de amigos de un curso de filosofía.

¿Tiene sentido sostener la fidelidad sexual en una pareja? ¿Los gays son más valientes que los heterosexuales para preguntárselo? ¿Cuánto hay que ceder para que un amor sea posible? ¿Es la amistad el amor más genuino?

Todos estos interrogantes se le presentan a Uno, un hombre gay de mediana edad que integra una trieja, en medio de un grupo de amigos que asisten a un curso de filosofía. La profesora, Berta Orlás, es una catedrática original e irónica, que hace del saber una interpelación de lo cotidiano y que, inesperadamente, pasará de ser admirada por todos a ser acusada de homicidio. Además de Uno, están Ana, una ejecutiva que lucha con un secreto que la avergüenza; Lourdes y Gerardo, que defienden la familia tradicional pero miran a los demás con curiosidad; Eva, que se desvive por llegar a ser quien desea; Felipe, que asume la responsabilidad de ser padre por subrogación. Todos dicen conocer quiénes son mientras se empeñan en una lucha inútil para ocultar sus lados oscuros.

9. “El canto del cisne”, de Charles Spencer

En “El canto del cisne”, Charles Spencer reconstruye su relación con su hermana Diana y los acontecimientos que rodearon su muerte en agosto de 1997.

«Cuando me preguntan: «¿Qué significó crecer junto a Diana?», mi primer pensamiento siempre es «Pero si no sé qué significa no crecer junto a ella…»».



En septiembre de 1997, Charles Spencer se puso en pie en la abadía de Westminster ante un mundo que observaba y compartió su dolor por la pérdida de su querida hermana Diana. Ahora, casi treinta años más tarde, cuenta la extraordinaria historia de su vida junto a ella y la trágica semana de su muerte.



Durante su infancia, Charles y Diana, los menores de los Spencer, fueron inseparables; en secreto, se llamaban el uno al otro Duch y Carlos. Unidos por una profunda confianza mutua, juntos corretearon por la finca familiar, soportaron internados muy duros, sobrevivieron a niñeras aterradoras y se ayudaron a superar la tristeza por el divorcio de sus padres.

Pero todo cambió cuando Diana se casó con el príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, y de la noche a la mañana se convirtió en un icono global. Charles presenció cómo su hermana mayor se entregaba a los marginados del mundo y disfrutaba del papel de madre de sus adorados hijos.



Sin embargo, perseguida por una prensa feroz mientras el matrimonio real se desmoronaba, Diana quedó abandonada a su suerte. Charles siempre estuvo a su lado… hasta aquella noche fatídica de agosto de 1997.

La edición argentina, publicada por Plaza & Janés, llega en octubre.

10. “El sur”, de Tash Aw

Anagrama incorpora a su catálogo al escritor malasio Tash Aw, finalista del Premio Booker 2025 con “El sur”.

En una plantación abrasada por la sequía, bajo un sol que parece capaz de incendiar el país entero, dos muchachos caminan entre árboles enfermos que pronto serán talados. Allí, en medio de la maleza reseca y el olor a corteza viva, el deseo irrumpe con la misma violencia silenciosa que se cierne sobre la naturaleza. Años después, ese instante -breve, torpe e irreversible- seguirá proyectando una alargada sombra.

Tash Aw compone una novela de iniciación y memoria que es también el retrato de un país en transformación. A finales de la década de 1990, la familia de Jay, un joven malasio de dieciséis años, viaja al sur del país. La madre, Sui Ching, ha heredado de su suegro una finca en decadencia, administrada por Fong y su hijo Chuan, que se convertirá en epicentro de tensiones, secretos y revelaciones largamente postergadas

11. “Hombres enamorados”, de Irvine Welsh

Treinta años después de “Trainspotting”, Irvine Welsh vuelve a encontrarse con Renton, Spud, Begbie y Sick Boy en “Hombres enamorados”.

La novela retoma a los personajes de aquella historia para hablar sobre el complicado arte de madurar sin abandonar el sexo, los excesos, la violencia y el desenfreno que caracterizaron a la saga.

12. “La bailarina”, de Patrick Modiano

Patrick Modiano vuelve con “La bailarina”, una novela breve y concentrada que reconstruye un París desaparecido.

Un parisino se topa con un viejo conocido que, de entrada, niega ser quien es. El fugaz reencuentro despierta en él la evocación de una ciudad ya extinguida: el París de su juventud, habitado por personajes de pasado difuso, con ecos de violencia, exilio y culpa. Aquellos supervivientes, a la fuerza marginales y misteriosos, asoman en su cabeza cincuenta años después «igual que suben los ahogados a la superficie del Sena».

De entre todos ellos, se impone el recuerdo de una bailarina que, como en una caja de música, gira sin cesar al ritmo de una memoria fragmentada. Ella y su hijo Pierre se convierten en el eje de una búsqueda retrospectiva y melancólica de su propia identidad, de sus «comienzos en la vida»: un periodo evocado entre brumas, hecho de clubes nocturnos y habitaciones estrechas, de pasiones clandestinas e inquietantes reapariciones.

13. “El año de la serpiente”, de Camila Fabbri

Camila Fabbri presenta “El año de la serpiente”, una novela de horror doméstico y tensión psicológica.

Todo comienza con un olor. Un olor profundo e insoportable a descomposición: una presencia con capas de sentido que se instala en los pasillos de un clásico edificio bonaerense de los sesenta. Aldana, una vecina cuya resistencia al desorden y a las bacterias la mantiene en un estado de alerta constante, es la primera en percibirlo y, junto a Gina, la portera del edificio, decide enfrentar el misterio que emana del departamento 5.º C. Ahí vive Celeste Blum, una joven estudiante de Arquitectura aparentemente solitaria que, sin embargo, tiene desde hace poco una relación con Simón, un hombre mayor que ella y obsesionado con los reptiles cuya devoción trastoca la intimidad de la pareja en un ecosistema que bascula entre el miedo y la fascinación.

14. “Incierta gloria”, de Joan Sales

Anagrama publica una nueva edición de “Incierta gloria”, de Joan Sales, una de las grandes novelas catalanas del siglo XX. una historia de juventud, amistad y amor, que florecen en medio de la infamia de la Guerra Civil. Premi Joanot Martorell en 1955 y con un proceso de edición complejo y escalonado a causa de la censura franquista, es considerada una de las grandes novelas catalanas del siglo XX.

Dividida en tres partes, las dos primeras se presentan en forma epistolar. Lluís de Brocà escribe desde las trincheras de Aragón a su hermano, mientras su compañera Trini, desesperada por la frialdad de las cartas que recibe, se confía a Juli Soleràs, el enigmático y provocador antihéroe dostoievskiano que fascina a todos. En la tercera parte, el seminarista Cruells recuerda, desde la inmediata posguerra, los años perdidos y la figura de Soleràs, verdadero protagonista de la obra: un ser contradictorio, cínico y desmesurado.

“JOMO. El gusto de perder”, de Juan Evaristo Valls Boix

En “JOMO. El gusto de perder”, Juan Evaristo Valls Boix propone una reflexión contra los imperativos contemporáneos del rendimiento y del disfrute permanente.

En una sociedad que pide a sus ciudadanos lo máximo mientras los priva de lo mínimo, vivir pasa por decir no. Opuesto al FOMO, el JOMO es la alegría de perderse cosas, la rebelión ante los imperativos del goce total, un canto a la libertad entendida como holganza y holgura. Huérfanos de horizontes utópicos comunes, los que dicen no solo pueden reunirse bajo un nuevo vínculo: comparten el cansancio de este mundo y el deseo de volverlo habitable aquí y ahora. Así, el JOMO no es resignación, es reorientación del deseo. Contra el vicio de ganar, el gusto de perder.

16.- “Diez versiones de Kafka”, de Maïa Hruska

Maïa Hruska propone en “Diez versiones de Kafka” un recorrido por la historia literaria europea del siglo XX a partir de Franz Kafka.

El libro, que recibió varios premios, reúne autores y episodios de la literatura europea y utiliza a Kafka como punto de partida y de retorno para explorar distintas formas de leer y reinterpretar una obra.

17.- “El Nuevo Periodismo”, de Tom Wolfe

Anagrama recupera “El Nuevo Periodismo”, el clásico de Tom Wolfe sobre el movimiento que, desde mediados de los años sesenta, transformó el periodismo narrativo estadounidense.

Wolfe analiza las técnicas y los autores que acercaron el periodismo a procedimientos propios de la literatura y modificaron las fronteras entre ambos campos.

18.- “Los hermafroditas”, de Michel Foucault

Anagrama publica también “Los hermafroditas”, un texto inédito de Michel Foucault surgido de un manuscrito preparado en 1978.

El volumen aborda la historia de los discursos jurídicos y médicos alrededor de los hermafroditas y cuenta con un prefacio de Arianna Sforzini y un epílogo de Éric Fassin.

19.- “Necesito contarte”, de Patricia Bargero

Sigilo publica “Necesito contarte. Cartas a Manuel Puig y a los suyos”, de Patricia Bargero.

La vida de Patricia Bargero tiene dos momentos trascendentes: el accidente de auto que la deja cuadripléjica un mes antes de su casamiento y la lectura de las novelas de Manuel Puig. El encuentro con su literatura sucede después del accidente, cuando Patricia consigue un trabajo en la biblioteca pública de General Villegas, el pueblo natal que Puig retrató en La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas y con el que mantendría una larga y amarga enemistad. Desde entonces dedicó su admiración incansable a restablecer los lazos de Villegas con Puig y a difundir su literatura entre las nuevas generaciones.

20.- “El Archivo de Ciertas Cosas Perdidas”, de Santiago Featherston

“El Archivo de Ciertas Cosas Perdidas” es la primera novela de Santiago Featherston y otra de las novedades de octubre de Sigilo.

El protagonista trabaja en una oficina pública y padece insomnio. Por azar descubre un archivo municipal donde se conservan objetos perdidos desde 1984. El encuentro con algunas cosas que fueron suyas lo devuelve a una relación amorosa y a un período de su juventud.

21.- “Un beso, adiós”, de Claire-Louise Bennett

Eterna Cadencia publica “Un beso, adiós”, de Claire-Louise Bennett, con traducción de Cecilia Pavón.

La narradora se encuentra en un momento decisivo de su vida. Recién mudada al campo, vive atormentada por los recuerdos de una relación amorosa que mantuvo con Xavier, un hombre mucho mayor que ella a quien sigue amando, pero ya no desea.

La llegada de una carta inesperada de un antiguo profesor de Literatura despierta en la protagonista recuerdos de viejos amantes, de épocas en las que el amor se cifra en la escritura de un nombre propio en el margen de un libro, en la espera de un llamado que nunca sucede, en el roce efímero de una mano que lo enciende todo.

La narradora se obsesiona una y otra vez con ciertas escenas: las recuerda, las reformula, las desarma y las vuelve a crear con palabras: “¿cómo se detiene el zumbido en la propia cabeza? ¿Cómo se aplastan contra la pared los pensamientos intrusivos e incesantes? ¿Cómo evita uno volverse violentamente loco?”, se pregunta.

Claire-Louise Bennett se sumerge sin temor en el lenguaje y lo transita con sensibilidad mientras va tejiendo un recorrido por las relaciones que marcaron su experiencia afectiva. Una experiencia siempre ambigua, opaca, indeterminada y controversial, que retrata la complejidad de los vínculos entre maestrxs, amigos y amantes. Un beso, adiós, su última novela, la consagra como una de las escritoras más audaces y conmovedoras de la literatura irlandesa contemporánea.