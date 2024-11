Feriados puente para 2025: Neuquén y Río Negro con guiño a favor de Milei

«Cuando está recargado de feriados puente se complica, pero tres es un buen número«. De esta forma, José Luis Bunter, vicepresidente primero de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y de la Confederación Federal Pyme Argentina, se refirió al decreto del gobierno nacional que establece tres días días no laborables con fines turísticos para 2025. Estas fechas (2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre) conformarán los fines de semana largos del próximo año.

El decreto destaca que la medida busca distribuir el turismo interno a lo largo del año a fin de contrarrestar la estacionalidad que afecta al sector. Por eso, los días seleccionados coinciden estratégicamente con lunes o viernes para fomentar las escapadas.

Un polémico informe del Instituto de Economía de UADE (Universidad Argentina de la Empresa) concluyó que los cinco fines de semana largos en Argentina hasta octubre de este año representaron una pérdida estimada en 2.600 millones de dólares para la economía del país. El estudio propone recortar los feriados puente a fin de disminuir la cantidad de fines de semana largo para «incentivar el turismo en las temporadas y ventanas turísticas tradicionales (carnaval y Semana Santa)».

Estas conclusiones motivaron la reacción de las asociaciones vinculadas al turismo. Cuestionaron que esa sugerencia «no toma en dimensión el impacto del turismo en las economías regionales».

En esta oportunidad, la confirmación de los tres feriados puente para el 2025 fue bien recibida en Río Negro y Neuquén.

«Con esta medida, el gobierno demuestra que hizo una lectura de situación y vio que los extremos no ayudan a nadie. Hizo una lectura inteligente y no quitó los feriados puente, ni los sostuvo todos», evaluó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Consideró que «sobrecargar el calendario anual de feriados puente genera un impacto negativo en el resto de la economía, menos productividad, pero quitarlos todos, como proponía la Uade, impactaba negativamente en las economías regionales de los destinos turísticos».

Orieta Lillo Arenas, presidenta de la Cámara de Turismo de Río Negro, consideró que la evaluación respecto a los tres feriados puente para el año próximo «no puede hacerse hoy y habrá que hacerla con el tiempo«.

«Siempre estuvimos acostumbrados al ciclo de las temporadas bajas. Últimamente, la rueda se mueve menos, pero siempre sirven los fines de semana largo». De todos modos, agregó, «habrá que adaptarse a esta nueva coyuntura. Está cambiando todo y es un escenario distinto al de hace un año atrás. La vida política ha sido fluctuante y son ciclos a los que hay que adaptarse».

Por su parte, Bunter calificó como «acertada la decisión del gobierno, en tanto es limitada y distanciada«. «Es cierto que favorecen a los lugares turísticos, pero no a los lugares no turísticos porque producen un vaciamiento de las ciudades. No vemos mal la cantidad dispuesta: cuando está recargado se complica, pero tres feriados es un buen número», opinó el empresario.

Valoró también que «esos feriados estén distanciados en mayo, agosto y noviembre. Eso hace que se pueda llegar a programar pequeñas salidas de esparcimiento en lo que va del año«.

Días no laborables

A través del decreto, el gobierno también definió que los feriados puente sean días no laborables. Esto significa que la decisión acerca de si una persona trabaja o no queda en manos del empleador y no es una obligación dejarle el día libre. Un feriado nacional, en cambio, rige de manera obligatoria y en caso de trabajar esas jornadas, la remuneración del día se paga el doble.

«Esta medida es fiel al espíritu de esta gestión: tratar de validad miradas disímiles, con la lógica de un acuerdo de partes entre empleado y empleador para que pueda disponer de ese día no laborable«, indicó Lago.

Si bien el próximo año habría menos feriados puente que en 2024, Lago consideró que «como destino turístico consolidado, nuestra apuesta no se restringe al sostenimiento de estos fines de semana largo que, obviamente ayudan. Pero son dos o tres días al mes. El sostenimiento de la industria está lejos de depender de eso«.

El presidente del ente estatal de promoción turística NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, recalcó que «como destino de turismo receptivo, el cronograma de feriados siempre resultó muy beneficioso». Puso como ejemplo, el último fin de semana largo ya que Neuquén registró un 80% promedio de ocupación. «Hubo destinos en el norte y en el sur, con el 100%. Claramente, ayudó la Fiesta del Chivito, pero también el feriado», comentó.

Y agregó: «Los feriados siempre fueron traccionadores de la actividad turística. En este caso, lo que cambia es declarar día no laborable como optativo. Pero nos da una previsibilidad para promocionar esos fines de semana largo y generar eventos que motoricen la actividad turística».

El decreto firmado por Javier Milei hace referencia al artículo 7 de la Ley 27.399 que otorga al Ejecutivo la potestad de fijar hasta tres días no laborables por año con fines turísticos. También menciona el artículo 6 que regula el traslado de feriados nacionales coincidentes con días de semana.