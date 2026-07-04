Festejaban la clasificación de Argentina ante Cabo Verde y cayeron al río Chubut: uno fue rescatado inconsciente

La victoria de Argentina frente a Cabo Verde, que aseguró el pase a los octavos de final del Mundial, derivó en un dramático episodio en Rawson. Tres jóvenes cayeron al río Chubut durante los festejos y uno de ellos debió ser rescatado inconsciente tras ser arrastrado por la corriente.

El hecho ocurrió cerca de las 23.20, en la zona del Puente del Poeta, donde se montó un importante operativo de rescate. Según informaron medios locales, dos de los jóvenes consiguieron salir del agua por sus propios medios, mientras que el tercero desapareció río abajo.

Cómo fue el operativo de rescate en el río Chubut durante los festejos por Argentina

De acuerdo con la información difundida, dos dotaciones fueron enviadas al lugar tras el alerta de personas que presenciaron la caída al agua. Poco después también se incorporó la unidad especializada en rescate acuático.

Al llegar, los rescatistas comprobaron que dos jóvenes ya estaban fuera del río. Mientras que un tercero había sido arrastrado por la corriente varios metros, por lo que comenzó una búsqueda inmediata pese a la oscuridad y la baja temperatura del agua.

El joven fue localizado por el personal especializado, que logró extraerlo del agua y ponerlo a resguardo. La intervención estuvo a cargo del sargento Castillo, el cabo Bardelli y el bombero Antipán, quienes encabezaron la maniobra de rescate.

Los bomberos que protagonizaron el rescate en Rawson. Foto: Bomberos voluntarios de Rawson.

Además del equipo que concretó la extracción, en el operativo participaron once bomberos, entre ellos integrantes de las dotaciones de apoyo y de la jefatura del cuartel. Desde la institución destacaron la coordinación del trabajo que permitió asistir rápidamente a las víctimas.

Tras el rescate, los tres jóvenes fueron trasladados en ambulancia al Hospital Subzonal Santa Teresita de Rawson. Allí recibieron atención médica por el cuadro de hipotermia provocado por la permanencia en las heladas aguas.