Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo participar del sorteo por autos y otros grandes premios

La Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén se aproxima y la expectativa está latente. Ya iniciaron los preparativos y las sorpresas no dejan de llegar, con los artistas nacionales confirmados, se develó una nueva noticia: se trata del mega sorteo que tendrá increíbles precios.

Desde el municipio de Neuquén informaron que la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia contará con otro sorteo, pero esta vez aumentaron la cantidad de premios ya que habrá en juego tres autos, una camioneta, cuatro motos eléctricas y cuatro monopatines eléctricos.

Cómo participar del sorteo de la Fiesta de la Confluencia 2026

Para participar del sorteo de la Fiesta de la Confluencia 2026, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Neuquén y allí podrán encontrar disponible la rifa.

Las rifas tienen actualmente un valor de 50 mil pesos, pero la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, informó que a partir del 1 de febrero pasarán a costar $70.000.

Por otra parte explicó que «durante las primeras tres noches de la Fiesta Nacional de la Confluencia se sorteará un automóvil Toyota Yaris» y recién «el último día del evento se realizará el sorteo del premio mayor, que será una camioneta Toyota».

Además cada jornada contará también con el sorteo de «una moto eléctrica y un monopatín eléctrico, ampliando las oportunidades de ganar para quienes participen de la rifa a lo largo de los días del festival».