Vuelven a la Isla 132 en Neuquén: ¿quiénes son los siete artistas que repiten en la Fiesta de la Confluencia 2026?
La Isla 132 ya se prepara para la Fiesta de la Confluencia y recibirá por segundo vez a varios artistas. Acá el detalle.
En pocas semanas será la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén y la Isla 132 ya se prepara para vibrar al ritmo de los artistas que llenarán la ciudad de música. Entre los 19 confirmados hay siete que ya formaron parte de ediciones pasadas. El abanico va de Dillom a Kapanga.
A fines de noviembre se confirmó el lineup completo para la Fiesta de la Confluencia 2026, con figuras como Angela Torres, Karina y Luck Ra. Pero esta grilla de artistas está compuesta por algunos cantantes que ya participaron del festival:
- La Beriso: se presentó anteriormente en la edición de 2019.
- Kapanga: formó parte de la grilla en 2022.
- Luciano Pereyra: también estuvo presente en la edición de 2022.
- No Te Va Gustar (NTVG): actuó en la edición de 2023.
- Trueno: fue uno de los artistas destacados en 2023.
- Dillom: se presentó en la edición de 2024.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó los artistas que serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.
- Luck Ra
- La Bersuit Vergarabat
- La Beriso
- Luciano Pereyra
- Migrantes
- La Joaqui
- Karina
- Kapanga
- No Te Va a Gustar
El evento se organiza con un modelo de «costo cero» para el municipio, ya que toda la estructura (escenarios, sonido, logística y seguridad) se financia exclusivamente a través de patrocinadores privados, productoras y acuerdos comerciales, sin usar fondos del presupuesto municipal.
