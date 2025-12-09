Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén lanzó la primera venta de entradas para el jueves 5 de febrero. El festival más convocante de la Patagonia, que se realizará en Isla 132 de Neuquén capital, contará con artistas de gama nacional con repercusión en todo el mundo. La venta de entradas cuenta con promociones familiares. Conocé acá todos los detalles.

Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra. El tiempo para poder comprar las primeras entradas vence el 14 de diciembre.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: precios y promos

Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.

Pack Familiar de 4×3: $45.000

Entrada Preferencial: $60.000

Cabe aclarar que el uso de los packs es válido para los cuatro días del evento.

Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.

Si se compran las entradas en el sitio web oficial de «Entradauno», se podrá abonar con 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Y 6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: cómo conseguir las entradas en sitio web

Para quienes quieran comprar alguna de las entradas y promociones del festival, se podrá hacer en el sitio web oficial de https://www.entradauno.com/ . Donde deberán realizar los siguientes pasos:

Entrar al sitio web oficial de EntradaUno y elegir la opción de «Fiesta de la Confluencia 2026 Neuquén» Acceder con usuario usando el correo y clave, o registrarse colocando la información personal de quién comprará. Seleccionar la fecha disponible (5 de febrero) y cliquear en «comprar». Elegir la promo deseada y confirmar. A continuación, colocar su número de teléfono e ingresar la opción de pago deseada, las formas disponibles son con Tarjetas de débito y crédito de Visa, Mastercard, Cabal, BPN y Américan Express.

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: uno a uno los artistas confirmados

Para la edición 2026 se confirmó a varios artistas nacionales con alcance internacional. El listado de invitados es el siguiente: