Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén | Entradas: el precio del pase por cuatro días confirmado

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya tiene fecha, será del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén. El municipio dio a conocer el Line Up y confirmaron a Diario RÍO NEGRO el valor de las entradas. Conocé acá los detalles.

Según informaron, la primera fase de la venta de entrada tendrá un valor de $80.000. Se trata del pase para disfrutar los cuatro días del festival más convocante de la Patagonia. En total serán cinco fases de venta de entradas y el valor irá incrementando.

Además, habrá pases familiares y se podrán adquirir las entradas por día. La venta se habilitará en las próximas horas.

Uno a uno: quiénes son los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

El festival se llevará a cabo el 5,6,7 y 8 de febrero en la Isla 132. Además de la música, también habrá atracciones para todas las edades, sorteos, foodtrucks y mucho más en la costa del río Limay.

El municipio de Neuquén presentó la Fiesta de la Confluencia 2026 este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, revelaron los 17 artistas que tocarán en Neuquén en la nueva edición del festival más convocante de la Patagonia.

La grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026:

Bersuit.

Dillom.

Femi.

FMK.

Kapanga.

Karina.

La Beriso.

La Joaqui.

Lauty Gram.

Luciano Pereyra.

Luck Ra.

Migrantes.

No Te Va Gustar.

Rombai.

Roze.

Trueno.

Tuli.

Tizishi.

Ángela Torres.

Además de los artistas nacionales, la Municipalidad confirmó una nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que seleccionará 12 bandas de la región para presentarse en febrero en la Isla 132. Las inscripciones estarán habilitadas del 1° al 22 de diciembre, con bases y formularios disponibles en el sitio oficial del municipio.