Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: Karina, Luck Ra, todos los artistas, entradas, horarios, clima y más
Line up de artistas, entradas, sectores gratuitos, cómo llegar y todo lo que necesitas saber para disfrutar de la gran Fiesta de la Confluencia.
Neuquén se prepara para recibir al festival más convocante de la Patagonia. Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 recibirá a grandes artistas que harán vibrar a pleno. Acá encontrá una guía completa sobre la gran Fiesta de la Confluencia 2026. Artistas, entradas, cómo llegar, clima y todo lo que necesitas para disfrutar a pleno.
El municipio de Neuquén lanzó la gran Fiesta de la Confluencia que se desarrollará del jueves 5 de febrero al domingo 8 de febrero. Será un festival que contará con la presencia de artistas increíbles, atracciones para todas las edades, sorteos, foodtrucks y mucho más.
Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: quiénes son los artista que tocan en la Isla 132
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó los artistas que serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.
- Luck Ra
- La Bersuit Vergarabat
- La Beriso
- Luciano Pereyra
- Migrantes
- La Joaqui
- Karina
- Kapanga
- No Te Va a Gustar
El line up se va a terminar de confirmar en las próximas horas.
Fiesta de la Confluencia 2026: qué se sabe de las entradas
Según detallaron desde el municipio a este medio, las entradas se anunciarán este 28 de noviembre en la presentación oficial de la Fiesta de la Confluencia 2026.
Ya adelantaron que habrá un sector preferencial para quienes decidan abonar su entrada, un sector gratuito y como todos los años, habrá entradas para buenos contribuyentes.
