Confirmado | Fiesta de la Confluencia 2026: estos son los 19 artistas que tocarán en Neuquén en febrero

Este viernes 28 de noviembre se realizó en Buenos Aires la presentación oficial de la Fiesta de la Confluencia 2026 y se conocieron detalles exclusivos sobre los artistas confirmados, la venta de entradas y más sorpresas.

El festival se llevará a cabo el 5,6,7 y 8 de febrero en la Isla 132. Además de la música, también habrá atracciones para todas las edades, sorteos, foodtrucks y mucho más en la costa del río Limay.

Además de los artistas nacionales, la Municipalidad confirmó una nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que seleccionará 12 bandas de la región para presentarse en febrero en la Isla 132.

Las inscripciones estarán habilitadas del 1° al 22 de diciembre, con bases y formularios disponibles en el sitio oficial del municipio.

Estos son todos los artistas que van a tocar en la Fiesta de la Confluencia 2026

El municipio de Neuquén presentó la Fiesta de la Confluencia 2026 este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, revelaron los 17 artistas que tocarán en Neuquén en la nueva edición del festival más convocante de la Patagonia.

La grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026:

Bersuit.

Dillom.

Femi.

FMK.

Kapanga.

Karina.

La Beriso.

La Joaqui.

Lauty Gram.

Luciano Pereyra.

Luck Ra.

Migrantes.

No Te Va Gustar.

Rombai.

Roze.

Trueno.

Tuli.

Tizishi.

Ángela Torres.

Entre los artistas anunciados, algunos volverán a subirse al escenario principal por segunda vez como Dillom, No Te Va Gustar, Luciano Pereyra y Trueno.

Por su parte, será el debut en la Fiesta de la Confluencia para Karina, La Beriso, La Joaqui, y Kapanga. Asimismo, por primera vez una artista de Neuquén integra la grilla del festival: Femi, artista nacida en Zapala.

Fiesta de la Confluuencia 2026: ¿Es con entrada?

Desde la organización ya adelantaron que habrá un sector preferencial para quienes decidan abonar su entrada, un sector gratuito y como todos los años, habrá entradas para buenos contribuyentes. Por el momento, no se confirmó fecha de apertura de venta de entradas, ni se adelantaron los precios.

El sector preferencial estará ubicado en el campo delantero y tendrá un «ingreso prioritario y diferenciado».

Además, contará con baños exclusivos, concursos por backstage pass y meet & greets, sector de food trucks especial, photo opportunity exclusivo y más sorpresas.