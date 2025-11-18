Fiesta de la Manzana 2026: El Municipio de Roca lanzó el evento y confirmó los artistas 

Hace poco más de una semana Roca celebró el Festival de la Sidra y este martes 18 de noviembre lanzó la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. El tradicional e histórico evento que reúne a miles de personas se desarrollará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Todo será en el Predio Ferial Municipal de calle Tronador 260, lugar en el que se presentarán artistas nacionales y regionales; y el público manzanero podrá participar de diversos concursos: el clásico “Concurso del Peso de la Manzana”, “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, “Concurso de Ideas Emprendedoras”.

Además, como es habitual, estarán el “Mini-Circuito Productivo Infantil”, elParque de Diversiones, Paseo Gastronómico, Ferias y Exposiciones, entre muchos otros atractivos.

Qué artistas nacionales estarán presentes en la Fiesta de la Manzana 2026

Viernes 20: noche de Trap

YSYA y Neo Pistea son dos artistas argentinos de música urbana que fueron miembros fundadores del supergrupo de trap llamado Modo diablo, junto con Duki. Ambos han tenido carreras solistas exitosas en la escena del rap y el trap en Argentina y tienen una larga historia de colaboración musical.

Sábado 21: noche de Cumbia

Emanero es un referente de la cumbia moderna y Damas Gratis es la banda icónica de cumbia villera liderada por Pablo Lescano.

Domingo 22: noche de Pop

Lali y Cazzu cerrarán la Fiesta de la Manzana 2026. Las artistas que son un emblema de la música argentina en el mundo serán las encargadas de darle un final al evento que la región espera.

Qué pasará con los artistas regionales en la FNM 2026

Habrá una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales que se presentarán en la Manzana 2026, tanto en el escenario Mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

“La Fiesta Nacional de la Manzana implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”, expresó la intendenta María Emilia Soria sobre la importancia de la Fiesta.

Qué desafíos habrá en la Fiesta de la Manzana 2025

Como en cada edición, el desafío deportivo estará presente con el “Manzana Skate Park” y con el “Tría Cross de la Manzana”, prueba combinada que se desarrollará en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

“Al igual que todos los años, la entrada a la Fiesta Nacional de la Manzana es gratuita y además se pondrán a la venta accesos preferenciales para quienes quieran estar más cerca de sus artistas favoritos”, detallaron desde el municipio.