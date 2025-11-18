Pizza en licuadora: la receta rápida y deliciosa que sorprenderá a todos

Lista de Ingredientes Leche: 2 tazas Huevos: 2 unidades Manteca pomada: 3 cucharadas Polvo para hornear: 1 cucharada Harina 0000: 2 tazas Sal: 1 pizca

Hay días en los que el antojo de una pizza casera choca de frente con la realidad: no hay tiempo para amasar, no hay ganas de esperar a que la levadura haga su trabajo y, mucho menos, de ensuciar toda la mesada con harina.

Para esos momentos, existe un secreto a voces en el mundo de la cocina práctica: la masa de pizza en licuadora. Lejos de ser una «solución de emergencia», esta técnica se ha perfeccionado para lograr una base suave por dentro y con el borde crocante que todos buscamos.

Inspirada en recetas virales de cocineras prácticas como @euge.ok, esta versión eleva la pizza casera al nivel de «comida rápida» (pero real) que tu cocina necesita.

Pizza en licuadora: ¿por qué la licuadora es tu mejor aliada en esta receta?

Solemos subestimar el poder de la licuadora, relegándola solo a jugos o batidos. Sin embargo, en la pastelería y panadería rápida, es una herramienta fundamental por tres razones:

Homogeneización perfecta: al procesar a alta velocidad, se eliminan los grumos de la harina instantáneamente, algo que a mano requiere mucho batido.

Limpieza y orden: todo sucede dentro del vaso. Adiós a los recipientes sucios y a la harina esparcida por la cocina.

Aireado de la mezcla: la licuadora incorpora aire a la masa (especialmente al batir los huevos y la leche), lo que garantiza que, al hornearse, la base no quede «apelmazada», sino ligera y esponjosa.

Pizza en licuadora: la receta de la masa líquida, sin levadura

Esta preparación rinde para una pizzera grande. La clave del éxito está en el orden de los ingredientes para cuidar tu electrodoméstico y asegurar la textura ideal.

Paso a paso.

La regla de oro de la licuadora.

Para evitar que las cuchillas se traben, la física es simple: líquidos primero, sólidos después.

En el vaso de la licuadora, colocá primero las 2 tazas de leche, los 2 huevos y la manteca.

Licuá brevemente solo para integrar.

Incorporar los secos.

Con la licuadora detenida, agregá las 2 tazas de harina y la cucharada de polvo para hornear.

Si tu licuadora no es muy potente, agregá la harina en dos tandas para no forzar el motor.

Procesá hasta obtener una mezcla lisa y homogénea (similar a la masa de panqueques, pero más espesa).

El horneado en dos tiempos (clave del éxito).

Precalentá el horno a 180°C (fuego medio).

Enmantecá y enhariná una pizzera grande.

Verté la mezcla líquida distribuyéndola bien.

Llevá al horno durante 20 minutos.

Atención: A diferencia de la pizza tradicional, esta masa necesita cocinarse sola primero para tomar cuerpo. Verás que se infla y se dora ligeramente.

El armado final.

Sacá la prepizza del horno. Ahora sí, es el momento de la magia.

Cubrí con una buena salsa de tomate, abundante queso mozzarella y tus toppings favoritos.

Llevá nuevamente al horno unos minutos hasta que el queso gratine y la base esté bien dorada.

Pizza en licuadora: ideas para coronar tu presentación

La base de esta pizza es neutra y suave, lo que la convierte en un lienzo perfecto para ingredientes frescos. Te sugerimos estas combinaciones para salir de lo clásico: