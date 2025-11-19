Fiesta de la Manzana 2026: uno a uno, la lista completa de los artistas que se subirán al escenario mayor en Roca

El municipio de General Roca confirmó los principales artistas para las noches de fiesta. Distintos géneros de música decorarán una nueva edición de la Fiesta de la Manzana 2026. El evento se llevará a cabo entre el 20 y 22 de febrero con la combinación de actividades recreativas, feriantes, comida, artistas locales y estrellas de la música nacional.

El evento espera la presencia de miles de vecinos de la ciudad y de localidades vecinas. La entrada será libre y gratuita y se podrá dispones de distintas actividades y recorridos a lo largo de las fechas.

Para las tres noches, cada una recibirá en el predio distintos artistas regionales, y para cerrar cada número, dos artistas nacionales dirán presente para el cierre de cada fecha. Cada número estará dividido por géneros musicales para distintos gustos.

Fiesta de la Manzana 2026: Los artistas confirmados para cada fecha

Viernes 20: YSY-A y Neo Pistea

La primera jornada constará de referentes de la música urbana y del trap. Dos artistas como solistas de renombre internacional, YSY-A y Neo Pistea están en la primera noche.

YSY-A se presenta por primera vez como solista en la Fiesta de la Manzana. El rapero argentino se encuentra en una de sus mejores etapas tras colaborar en distintas canciones con emblemas del trap. Su única visita a la localidad tuvo la particularidad de, tras presentarse junto a Duki y demás musicos, se cayó del escenario tras la euforia del momento.

Por su parte, Neo Pistea dirá presente por primera vez en el festival. El ex integrante de «Modo Diablo» interpretó exitos junto a Duki, Khea, Cazzu y el mismo YSY-A, por lo cual se espera una colaboración en vivo entre los dos artistas.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis

La segunda fecha contará con referentes de la cumbia en distintos aspectos: Emanero y Pablito Lescano con Damas Gratis.

Emanero estuvo presente en la Fiesta de la Pera 2024 en Allen, y viene de años de éxito en colaboraciones con Valentino Merlo, Ulises Bueno, La K´onga, Kariana, Los Palmeras, entre otros.

Damas Gratis celebró sus 25 años con gira internacional, y dirán presentes en la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana. El grupo dirigido por Pablito Lescano brindará su emblemática cumbia villera para cerrar la segunda noche.

Domingo 22: Cazzu y Lali

El broche de la fiesta contará con dos artistas revolucionarias de los últimos años. Dos referentes femeninas del Pop argentino cerrarán el festival. Cazzu y Lali Espósito.

Cazzu viene de un 2025 de éxitos musicales, con el lanzamiento del álbum «Latinaje» con el videoclip «Con Otra», el cual fue distinguida como el videoclip de artista femenino más visto del año.

Por su parte, Lali cierra el 2025 tras dar show a lo largo del país, incluido Neuquén el 18 de octubre. También participo como jurado en «La voz argentina» y fue premiada con el Premio Gardel por su canción «Fanático».