Fiesta de la Nieve 2026: Luck Ra cerró el show musical ante miles de personas en el Centro Cívico de Bariloche

Luck Ra fue el encargado de cerrar este sábado la jornada musical de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve en el Centro Cívico de Bariloche, ante una multitud de vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar del espectáculo.

El cantante cordobés llegó a la ciudad en un momento de gran exposición mediática debido a su reciente separación de La Joaqui, con quien mantuvo una relación durante dos años. La expectativa también estuvo puesta en su reciente lanzamiento musical, “Ya sufrí por amor”, realizado junto a DesaKTa2.

La canción generó rápidamente repercusiones en redes sociales, donde algunos seguidores interpretaron parte de la letra como posibles referencias a su reciente ruptura. Sin embargo, la colaboración habría sido planificada con anterioridad a la separación.

En el tema, Luck Ra canta sobre dejar atrás una relación y volver a disfrutar de la vida nocturna y los vínculos amorosos. La canción combina un tono sentimental con el ritmo característico del artista cordobés.

Luck Ra aprovechó su estadía en Bariloche para subir fotos a sus redes: «Me duele la cara de ser tan lindo»

El músico compartió en fotos su paseo por Bariloche. Se mostró en la nieve armando un muñeco y con una particular indumentaria.

En la descripción de las fotos publicadas en su feed puso: «Me duele la cara de ser tan lindo», más un emoji de nieve y el del burro.

La separación de Luck Ra y La Joaqui

La presentación en Bariloche se produjo pocos días después de que La Joaqui volviera a referirse públicamente a la separación durante su participación en PH Podemos Hablar, por Telefe.

La cantante reconoció que la decisión de ponerle fin a la relación fue una sorpresa para ella y confirmó que existió un episodio que terminó desencadenando la ruptura, aunque prefirió no brindar detalles sobre lo ocurrido.

Durante el programa también contó que, poco antes de la separación, Luck Ra le había realizado un costoso regalo: un ramo de rosas valuado en alrededor de 2 millones de pesos.

El obsequio fue asociado por sus seguidores con un regalo que el cantante le habría hecho antes de viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina, que incluía también un muñeco de Stitch.