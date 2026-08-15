Fiesta Nacional de la Nieve: Ángela Leiva hizo cantar a un Centro Cívico colmado en Bariloche

Bariloche vive este sábado una nueva jornada de la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, con una variada agenda de actividades que convocó a vecinos y turistas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la jornada tuvo lugar cuando Ángela Leiva subió al escenario principal y puso a cantar a una plaza colmada. La artista, una de las principales referentes de la música tropical argentina, recorrió parte de su repertorio frente a un público que acompañó el espectáculo con aplausos.

La presentación de Leiva formó parte de una jornada que tuvo múltiples actividades vinculadas a la celebración y que continuará durante la noche con otro de los shows esperados.

Foto: Bariloche Informa

Luck Ra llega al Centro Cívico

Luego del Desfile de Reinas Invitadas, el escenario principal recibirá a Luck Ra, uno de los artistas cordobeses más populares de la escena musical actual.

El cantante se presentará ante vecinos y turistas que llegaron a Bariloche para participar de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Su llegada se produce después de la reciente separación de La Joaqui, una situación que generó repercusión en el ámbito del espectáculo. La presentación en Bariloche será seguida también por medios nacionales, atentos a una eventual referencia del artista a su expareja.

La jornada del sábado finalizará con un show de drones, previsto para cerrar las actividades del día.

El cronograma del domingo para la Fiesta Nacional de la Nieve

La Fiesta Nacional de la Nieve continuará este domingo con una agenda que combinará actividades tradicionales, música y la elección de la nueva soberana de la celebración.

12:00: Concurso de Hacheros en la Costanera.

Concurso de Hacheros en la Costanera. 12:00 a 19:00: Colectividades en calle Mitre.

Colectividades en calle Mitre. 19:00: Turf en el Centro Cívico.

Turf en el Centro Cívico. 20:00: Elección de la Reina de la Nieve.

Elección de la Reina de la Nieve. 21:00: Los Auténticos Decadentes en el Centro Cívico.

Los Auténticos Decadentes en el Centro Cívico. 22:30: Cierre final con show de drones.

De esta manera, la celebración tendrá su última jornada con una programación que se extenderá desde el mediodía hasta la noche y tendrá como uno de sus principales atractivos el recital de Los Auténticos Decadentes en el Centro Cívico.

Fiesta de la Nieve 2026 en Bariloche: Podés ganar una moto junto a Diario Río Negro

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El sorteo se realizará mañana domingo y el ganador será anunciado en el escenario.

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