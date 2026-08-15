Diario RÍO NEGRO en la Fiesta Nacional de la Nieve: podés ganar una moto

El sorteo se realizará mañana domingo y el ganador será anunciado en el escenario de la Fiesta de la Nieve. Fotos: Marcelo Martínez.

Diario RÍO NEGRO está presente en la Fiesta Nacional de la Nieve y quiere celebrarlo con vos. Por eso preparó el sorteo de una moto para que puedas llevarte un premio. Para participar, tenés que leer el Suplemento especial de la Fiesta de la Nieve, escanear el QR y responder las preguntas que aparecen, con tus datos.

Además, seguir en Instagram a @rionegrocomar y comentar la publicación con tu nombre completo y los tres últimos números de tu DNI. También seguí a @barilochear y @toyotanipponcar.

El intendente Walter Cortéz, por el centro de Bariloche.

El sorteo se realizará mañana domingo y el ganador será anunciado en el escenario.

Conseguí el suplemento en:

Terminal de ómnibus

Oficina de Informes del Puerto San Carlos

Stand de ATUR, sobre calle Mitre.

También podés acceder a la versión digital en rionegro.com.ar.

El suplemento especial de la Fiesta de la Nieve incluye el QR para participar por la moto.

La propuesta de Diario RÍO NEGRO invita a disfrutar de la fiesta y participar por un gran premio.

El programa

HOY

21:00 hs. Luck Ra en Centro Cívico

22:30 hs Show de Drones

DOMINGO 16

12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera

12 a 19 Colectividades en calle Mitre.

19:00 hs Turf en el Centro Civico

20 hs Elección Reina de la Nieve

21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico

22:30. hs. Cierre final con Show de Drones