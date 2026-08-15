Diario RÍO NEGRO en la Fiesta Nacional de la Nieve: podés ganar una moto
Leé el suplemento especial, escaneá el QR, completá el formulario y seguí las cuentas indicadas para participar por una moto. El ganador se conocerá hoy en el escenario de la Fiesta de la Nieve.
Diario RÍO NEGRO está presente en la Fiesta Nacional de la Nieve y quiere celebrarlo con vos. Por eso preparó el sorteo de una moto para que puedas llevarte un premio. Para participar, tenés que leer el Suplemento especial de la Fiesta de la Nieve, escanear el QR y responder las preguntas que aparecen, con tus datos.
Además, seguir en Instagram a @rionegrocomar y comentar la publicación con tu nombre completo y los tres últimos números de tu DNI. También seguí a @barilochear y @toyotanipponcar.
El sorteo se realizará mañana domingo y el ganador será anunciado en el escenario.
Conseguí el suplemento en:
- Terminal de ómnibus
- Oficina de Informes del Puerto San Carlos
- Stand de ATUR, sobre calle Mitre.
- También podés acceder a la versión digital en rionegro.com.ar.
El programa
HOY
21:00 hs. Luck Ra en Centro Cívico
22:30 hs Show de Drones
DOMINGO 16
12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera
12 a 19 Colectividades en calle Mitre.
19:00 hs Turf en el Centro Civico
20 hs Elección Reina de la Nieve
21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico
22:30. hs. Cierre final con Show de Drones
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