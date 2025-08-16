Fiesta de la Nieve en Bariloche: el tradicional Concurso de Hacheros encendió el Centro Cívico

Cuando el rollizo finalmente se partía en dos pedazos, los ganadores, con aire triunfante, levantaban el hacha. Segundos después, llegaba el abrazo con algún familiar que había acompañado a lo lejos, a fin de evitar ser alcanzado por las astillas que saltaban de los hachazos.

La fiesta empezó después de las 11 del sábado cuando el payador Omar Quintero pidió un aplauso para todos los hacheros y de inmediato gritó: “¡3, 2, 1! ¡Largamos!”. Una nueva edición del Concurso de Hacheros se desarrolló en el predio de la costanera, entre el Centro Cívico y el lago Nahuel Huapi, bajo el aliento de turistas y locales a los distintos participantes.

Uno de los eventos más coloridos de la Fiesta de la Nieve. Foto: Marcelo Martínez

“Mucha gente se calefacciona a leña en nuestra región y de ahí viene todo esto”, contaba el conductor del evento, uno de los más convocantes de la Fiesta Nacional de la Nieve, mientras de fondo sonaba un chamamé.

En esta ocasión, se inscribieron 30 varones y 14 mujeres que, con gran destreza, debieron cortar troncos de hasta 40 centímetros -para la categoría masculina- y 30 centímetros -para la femenina-.

En esta edición, hubo 44 participantes. Foto: Marcelo Martínez

Al comienzo de la competencia, se ubicaron en el rollizo asignado previamente por sorteo. Algunos no soltaban el hacha; otros acomodaban el tronco en cada uno de los tacos para que, al comenzar la acción, éstos no se zafaran. Y unos pocos optaban por elongar, con nerviosismo.

Como todos los años, los apellidos de los participantes se repitieron: Quijada, Gualmes, Monsalve, Oyarzo. Padres e hijos, hermanos, primos. Este evento suele estar representado por generaciones de hacheros.

El clima acompañó: bajas temperaturas, pero con sol. Foto: Marcelo Martínez

Marcelo Gualmes, de 28 años, del barrio Virgen Misionera, se presentó por primera vez. “Mi viejo arrancó en 1992, pero en realidad, mi abuelo era el que juntaba leña en el cerro Otto y venía al centro a vender en carreta, cuando aún no existía siquiera la avenida Pioneros. Esto viene de familia”, contó, nervioso, mientras movía sus brazos, a modo de calentamiento, antes de la competencia. Su padre y su hermano ya estaban ubicados a unos pocos metros.

“¿Cuál es la clave para este concurso?”, se le consultó. “Que no se cierre el corte. Y hachar lo más rápido que se pueda”, respondió.

El público alentó a los participantes. Hacheros de Bariloche y la región se sumaron al concurso. Foto: Marcelo Martínez

En esta edición, también hubo sorpresas. Joaquín Iwan, medalla de oro en remo, debutó en el Concurso de Hacheros. “Mi vieja siempre ha dicho: ‘¿Cuándo fue el día en que hiciste algo por primera vez?’. Esto, sin dudas, es en su honor”, aseguró con una sonrisa, pero sin ocultar su nerviosismo.

“Empecé a hachar en el Club de Regatas 20 años atrás. Me fui de Bariloche cuando tenía 18 y volví con 36. Y es mi tercer invierno que me calefacciono a leña. Así que podemos decir que estoy acá gracias a Camuzzi”, bromeó el deportista, aunque destacó su gusto por las tradiciones.

El público alentó a los participantes. Hacheros de Bariloche y la región se sumaron al concurso. Foto: Marcelo Martínez

De todos modos, fue contundente: “Yo hacho. Pero una cosa es picar leña y otra, muy distinta, cortar troncos. Hace semanas me corté con una motosierra, pero acá estoy. ¿Qué me aconsejó la comunidad de hacheros? Darle con todo. Pero no darle en el nudo. Lo cierto es que enorme el tronco que me tocó por sorteo”.

A unos pasos de distancia, Lisandro Enríquez observaba fijamente el rollizo que le tocó. A diferencia de Iwan, este hombre oriundo de El Manso participó del evento en varias ocasiones. “El año pasado clasifiqué para la final. La clave es no aflojarle y buscar la parte más fina. No me entrené para hoy, pero siempre hago trabajos de campo”, mencionó este hombre de 29 años.

Hacheros de Bariloche y la región se sumaron al concurso. Foto: Marcelo Martínez

Por segunda vez consecutiva, se sumó Antonio Oyarzo, de El Bolsón. “Trabajo en parcelas forestales así que estoy ducho. Participé por primera vez el año pasado, pero no logré clasificar porque se me cayó el palo y me demoré mucho. Esto es un hobby, pero te tiene que gustar”, reconoció.