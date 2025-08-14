Fiesta de la Nieve en Bariloche: tallan la Modesta Victoria, la embarcación del Nahuel Huapi, en un ciprés

De repente, los turistas que transitaban la plaza del Centro Cívico se sorprendieron por el sonido de motosierras. A muy pocos metros, en el parque ubicado detrás del Concejo Municipal, dos escultores se ponían manos a la obra.

Al término de la Fiesta Nacional de la Nieve, el tronco de un ciprés que, ahora está cercado por vallas por una cuestión de seguridad, se convertirá una escultura de la Modesta Victoria, el barco emblemático del lago Nahuel Huapi. Su lugar de exhibición será el Puerto San Carlos.

En esta oportunidad, Leonardo Molinari y Gabriel Sagrado forman parte del evento «Esculturas en Madera», una de las clásicas actividades de la edición 54 de la Fiesta de la Nieve.

«El tema de la obra es parte de la identidad de la ciudad y se definió con el secretario de Cultura. No es simple porque requiere mucho nivel de detalle. El Modesta Victoria pasa por el Nahuel y atrás, se puede ver la isla del Perito Moreno. Lo más complejo es que debe ser lo más parecido posible a la embarcación original», consideró Molinari, al tiempo que mencionó la cantidad de flotadores del barco, el piso y la curvatura del casco, entre tantos otros detalles. Un trabajo de estas características, explicó, tomaría unos 3 meses; sin embargo, en esta oportunidad la dupla de escultores debe avanzar a gran velocidad para terminar la obra una vez que finalice la fiesta.

El trabajo se extiende durante estos cuatro días. Foto: Chino Leiva

El Encuentro de Escultores fue impulsado por el artista por José Mezquida 20 años atrás, para Semana Santa en Bariloche. Congregaba a gran cantidad de artistas de la región. Poco a poco, el evento se fue dejando de lado. Molinari se sumó hace 18 años y se vio completamente seducido por la actividad.

«Fui invitado por un viejo escultor que me vio ducho con la máquina y decidí probar. Como había estudiado ingeniería industrial, se mucho de dibujo técnico. Es fácil, no del todo trabajar en volumen, pero tampoco imposible», definió este hombre de 45 años.

En la edición 53 de la Fiesta de la Nieve, presentó una escultura de flora y fauna patagónica que se exhibe en el Centro Cívico. En esa ocasión, el escultor Francisco Acosta decidió llevar a cabo un homenaje a Mezquida, que murió en 2015.

Este año el tema será la Modesta Victoria, parte de la identidad de Bariloche. Foto: Chino Leiva

«La gente simplemente ve un tronco, o leña o un mueble. Nunca piensa en una pieza de talla directa. Es lindo ver que el público se ve atraído por lo que hacemos y por lo general, la pregunta clásica es sobre qué madera trabajamos, si vivimos de esto. Y no, no se puede vivir de esto. Es casi imposible», dijo Molinari que es técnico en reparación de motosierras en Bariloche, al tiempo que advirtió: «Una máquina como ésta -dijo señalando la motosierra- cuesta diez millones de pesos. Imaginate si se te llega a romper».

Molinari, sin embargo, disfruta del momento de creatividad que demandan las esculturas. Una suma de concentración y esfuerzo durante cuatro días. «Disfruto todo el proceso, desde el minuto cero. Es desestresante», concluyó mientras Sagrado, que se definió como «su ayudante», ratificaba la afirmación, con una sonrisa.