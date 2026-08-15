Crisis migratoria en Ceuta: Marruecos frenó a cientos de migrantes que intentaron cruzar al sector español en África

Cientas de personas marroquíes intentaron atravesar las líneas se seguridad con España. Las autoridades africanas actuaron con rapidez para evitar una nueva ola de migración ilegal. (Foto: Fadwa Al Nasser)

Las fuerzas de seguridad de Marruecos interceptaron este sábado 15 de agosto a más de un centenar de migrantes que intentaban aproximarse a la frontera de Ceuta desde las afueras de Castillejos.

En el operativo, se brindó apoyo a las unidades policiales por helicópteros y efectivos antidisturbios. Las autoridades marroquíes detuvieron a 61 personas acusadas de incitar a la migración irregular a través de las redes sociales con destino a España.

Crisis migratoria en Ceuta: cómo se realizó el operativo de seguridad fronterizo

La intervención policial incluyó cargas contra grupos concentrados a unos tres kilómetros del paso fronterizo de El Tarajal y el posterior traslado forzoso de los migrantes arrestados en autobuses hacia regiones alejadas del sur del país. Los movimientos habían comenzado a primera hora de la mañana, pero el refuerzo de seguridad dispuesto por Rabat impidió que lograran avanzar hacia el límite fronterizo.

Del lado español, efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército de Tierra blindaron los accesos y el perímetro de la valla de El Tarajal ante las convocatorias difundidas en redes. Este despliegue preventivo multiplicó la presencia de agentes en la zona respecto a días anteriores, registrándose una jornada sin incidentes de entrada dentro del territorio ceutí.

Mientras tanto, en la ciudad autónoma de Melilla y su frontera con Beni Ansar, se vivió un ambiente bajo patrullaje policial superior al habitual. Las fuerzas de seguridad marroquíes también establecieron diversos controles e instalaciones provisionales en las carreteras cercanas para prevenir concentraciones masivas.

España prepara centros de urgencia mientras escala la tensión política y diplomática

La crisis humanitaria en Ceuta sigue siendo compleja tras la entrada de más de 60.000 personas a finales de julio. Aunque la mayoría regresó a Marruecos en las primeras 24 horas, alrededor de 5.000 migrantes irregulares continúan en la ciudad sin que los servicios locales de acogida puedan cubrir la demanda.

Ante esta situación, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones enviará una delegación para habilitar centros provisionales de acogida de urgencia. La previsión del Gobierno español es tener operativos durante los próximos días dispositivos de recepción con capacidad para al menos un millar de personas.

A nivel sanitario, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria reportó 322 asistencias a migrantes en las últimas 24 horas, la mayoría atendidas en Urgencias y Atención Primaria sin complicaciones graves. Actualmente, poco más de una treintena de pacientes permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario de Ceuta.

Según reportaron las autoridades marroquíes, la concentración de personas se realizó en redes sociales. (Foto: El País)

El impacto diplomático del episodio derivó en un cruce con Italia, cuyo Gobierno decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen para aplicar controles a los viajeros procedentes de España. En respuesta a esta medida, el Gobierno español suspendió igualmente el libre tránsito con territorio italiano de forma recíproca.

En el plano político interno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó duramente la gestión del Ejecutivo central acusándolo de falta de control en las fronteras. Por su parte, el Gobierno sostiene que se trabaja de manera coordinada con las autoridades marroquíes para mantener la seguridad y atender la situación humanitaria.

Con información de El País.