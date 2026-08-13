En medio de la nevada, el cerro Catedral se iluminó con antorchas y luces en la inauguración de la Fiesta de la Nieve

Participaron de la bajada de antorchas y luces todos los clubes de esquí y escuelas que trabajan en el cerro catedral. Foto: Marcelo Martinez

Unos 600 instructores y esquiadores de clubes del cerro Catedral descendieron por la montaña con antorchas y luces LED para ofrecer un espectáculo único y dar inicio formal a la 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026 en medio de una intensa nevada que coronó una noche especial.

Las autoridades y espectadores, entre los que se encontraba el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck esperaron hasta que la última luz de claridad del día se ocultó, cerca de las 20, para contemplar la tradicional bajada de antorchas y luces desde los 1.200 metros de altura, que organiza la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (Aadidess) como parte del evento barilochense.

Las luces y antorchas iluminaron de forma serpenteante la ladera blanca del cerro Catedral. Foto: Marcelo Martinez

La nieve comenzó a caer alrededor de las 19:30 y parecía una bendición del cielo en el contexto de la Fiesta de la Nieve. La espera se amenizó con música y la banda de la Escuela Militar de Montaña y a las 20 el intendente dio la bienvenida a todos: «Este es el ícono de todos los barilochenses, esta es la fiesta del pueblo, la fiesta del cerro», señaló el jefe comunal. Luego agradeció la participación y deseó éxitos en la fiesta el gobernador.

Y cuando el reloj marcaba las 20:05 comenzó a sonar con fuerza la música de la banda sonora de Vangelis para la película «Carrozas de Fuego» y el juego de luces arrancó como antesala del descenso de los primeros esquiadores de clubes y escuelas por la ladera central, con luces LED en la mano.

La nevada, cada vez con mayor intensidad fue el marco ideal para el espectáculo visual que sorprendió a residentes y turistas y cuando parecía concluir la extensa fila de esquiadores que descendían, el locutor y actual funcionario municipal Antonio Zidar invitó a orientar la mirada a la ladera norte del Catedral donde comenzó una luz serpenteante de antorchas de fuego, una de las tradiciones de la fiesta.

Unos 600 esquiadores y snowboardistas descendieron por la ladera central del cerro Catedral en la tardicional bajada de antorchas y luces. Foto: Marcelo Martinez

Un descenso que fue una fiesta para el cerro Catedral

El descenso en la primera noche de la fiesta forma parte de “un encuentro entre generaciones, un reconocimiento a quienes construyeron la cultura de montaña y una mirada hacia el futuro de la actividad”, destacaron desde Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del cerro y anfitriona de esta actividad.

En esta edición 2026 se recuperaron las tradicionales antorchas de fuego y se combinó con la experiencia de las luces LED. Alrededor de 600 esquiadores y snowboardistas participaron del descenso, y 80 chicos de escuelas, acompañados por sus instructores.

“Ser parte de la bajada de antorchas es un orgullo y una enorme responsabilidad. No es solo un descenso iluminado; es un homenaje a quienes construyeron la historia del esquí en cerro Catedral y una forma de mantener vivo ese legado”, destacó Martín Bacer, presidente de Aadidess.

1/ 3 Unos 600 esquiadores y snowboardistas descendieron por la ladera central del cerro Catedral en la tardicional bajada de antorchas y luces. Foto: Marcelo Martinez 2/ 3 Unos 600 esquiadores y snowboardistas descendieron por la ladera central del cerro Catedral en la tardicional bajada de antorchas y luces. Foto: Marcelo Martinez 3/ 3

Para concretar el evento, los preparativos comenzaron cuando terminó el día de esquí, a partir de las 17, con dos máquinas pisapistas que trabajaron especialmente sobre el recorrido para acondicionar las pistas y los sectores destinados al evento. Cada una recorrió aproximadamente 8 kilómetros, para dejar un terreno esquiable, nivelado y fresado que permitiera a los instructores realizar el descenso en las mejores condiciones.

“Las máquinas trabajan ni bien cierra la montaña para preparar todo el terreno. Es una tarea que requiere mucha coordinación previa para que la pista quede en las mejores condiciones y para que el descenso pueda desarrollarse de manera segura y ordenada”, señaló Matías Marcaccini, responsable de Montaña de Cerro Catedral.

Unos 600 esquiadores y snowboardistas descendieron por la ladera central del cerro Catedral en la tardicional bajada de antorchas y luces. Foto: Marcelo Martinez

«Estamos pisando el 100% de ocupación»

El intendente Cortés, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, dijo: «La Fiesta viene muy bien, hay mucha gente en Bariloche, casi estamos pisando el 100% de ocupación, quedan pocos lugares, hay mucha gente en las calles, en el cerro, esto quiere decir que hay un trabajo previo, hay muchos brasileños y eso quiere decir que dio fruto ir a hacer promoción que nos dio ese empuje que necesitábamos».

Para el jefe comunal uno de los puntos «fundamentales» de la Fiesta de la Nieve es que «conmemoramos la historia, la historia de los pioneros que hicieron este cerro, la gente que andaba con esquíes de madera, esas cosas que nos llenan de nostalgia y que en esa nostalgia que tenemos festejamos porque somos esto, porque tenemos identidad y tenemos historia, todo eso es un combo que lo ponemos a disposición en estos eventos importantísimos que hacemos».