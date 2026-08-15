Javier Milei fijó fecha para volver al Congreso y presentar el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei confirmó que volverá al Congreso para presentar el proyecto de ley correspondiente al Presupuesto 2027, tal como lo hizo en el periodo de 2024.

Según lo previsto la presentación se hará el próximo mes y se espera que brinde detalles de lo que se proyecta para el último año que coincidirá con las elecciones presidenciales.

Presupuesto 2027 en el Congreso

De acuerdo a la información brindada por fuentes parlamentarias, la fecha elegida por el mandatario es el martes 15 de septiembre.

Históricamente, la presentación del informe de la ley del Presupuesto quedaba en manos del Ministerio de Economía, pero Javier Milei decidió romper la tradición haciéndose él mismo cargo de la función.

Según el oficialismo, su conocimiento del Congreso por haber sido diputado nacional y su formación como economista lo motivaron a convertirse en la cara visible en este tipo de eventos, lo que exacerbó los cruces en la oposición y movilizó en mayor medida a la opinión pública.

El 15 de septiembre de 2024, día que se presentó el Presupuesto 2025, el presidente habló desde un atril colocado en el recinto de la Cámara de Diputados y detalló los puntos de su proyecto de gestión.

Pese a la intervención del libertario, la propuesta quedó trabada en comisiones y nunca se pudo votar tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

El año pasado, también el 15 de septiembre, Javier Milei decidió no ir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional.

El Presupuesto 2026 fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la gestión libertaria, aunque recién se aprobó en las sesiones extraordinarias de diciembre.

El arribó de Javier Milei alteró los protocolos de seguridad en el Congreso

La decisión de Javier Milei de encabezar personalmente estas ceremonias alteró por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso.

En años anteriores, la presentación del presupuesto era un trámite técnico a cargo del ministro de Economía razón por la cual el Palacio Legislativo mantenía su actividad habitual y la seguridad interna quedaba delegada en el personal de la casa.

Producto del protagonismo presidencial en 2024, la Policía Federal Argentina (PFA) desplazó de sus funciones habituales a los empleados del Congreso y el control de los ingresos al edificio pasó a estar estrictamente bajo mando de fuerzas federales.

En tanto, decenas de policías federales e inspectores, muchos de ellos de civil, realizaron operativo preventivos piso por piso y oficina por oficina dentro de la Cámara de Diputados para asegurar las instalaciones antes de la llegada de Javier Milei.

El operativo exterior combinó de forma masiva a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y camiones de asalto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.