Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: tres días de música, tradición y sabores del norte neuquino

La programación incluye artistas de reconocimiento nacional, pero también reserva un lugar destacado para los músicos, bailarines y referentes culturales de la región.

Hay celebraciones que van mucho más allá de los escenarios y los espectáculos musicales. En el norte neuquino, la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción es una oportunidad para reencontrarse con las raíces de una región donde la crianza de animales, la trashumancia, las cantoras populares y las costumbres campesinas siguen formando parte de la vida cotidiana.

Fotos: Archivo.-

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, Chos Malal será escenario de la 18.ª edición nacional de esta celebración, que combinará tres noches de música, propuestas gastronómicas y expresiones culturales. La programación incluye artistas de reconocimiento nacional, pero también reserva un lugar destacado para los músicos, bailarines y referentes culturales de la región.

Una fiesta que nació de las tradiciones del norte neuquino

La historia de la Fiesta del Chivito se remonta a 1988, cuando comenzó a tomar forma como un encuentro regional impulsado por la agrupación folclórica Centenario. La iniciativa buscaba generar un espacio para celebrar las costumbres locales y poner en valor una actividad profundamente arraigada en el territorio: la producción caprina.

De acuerdo con antecedentes difundidos por el Gobierno de Neuquén, sus impulsores también encontraron inspiración en la experiencia de la Fiesta del Chivo de Malargüe, Mendoza. Con el paso de los años, Chos Malal desarrolló una celebración con características propias, vinculada especialmente con la historia y las tradiciones de las familias crianceras del norte provincial.

Lo que comenzó como un encuentro regional fue creciendo hasta convertirse en una fiesta nacional, con una programación que combina espectáculos de gran convocatoria y manifestaciones culturales que conservan el espíritu de sus primeros años.

El chivito es mucho más que el protagonista de la gastronomía: representa una forma de producción, una tradición transmitida entre generaciones y una parte fundamental de la identidad de las comunidades rurales.

El chivito criollo y la vida de los crianceros

Uno de los grandes protagonistas de la celebración es el chivito criollo del norte neuquino, un producto que cuenta con reconocimiento mediante una Denominación de Origen y que está estrechamente relacionado con las condiciones naturales y las prácticas ganaderas de la región.

Su producción está vinculada con la trashumancia, una práctica tradicional que consiste en trasladar los animales entre campos de invernada y veranada, siguiendo los ciclos estacionales y la disponibilidad de pasturas.

Durante generaciones, las familias crianceras han sostenido esta actividad, que constituye tanto un medio de vida como una expresión cultural del territorio.

La fiesta permite acercar esas tradiciones a quienes llegan desde otras localidades. La gastronomía regional, las danzas, las cantoras populares y las expresiones folclóricas ofrecen una mirada sobre la historia de una comunidad que mantiene un fuerte vínculo con el campo.

La cueca campesina, las canciones tradicionales y las agrupaciones locales también encuentran su espacio en una celebración que busca conservar y transmitir esas costumbres.

Fiesta del Chivito 2026: tres noches con grandes artistas

La edición 2026 se desarrollará en el predio de la Estación Agrozootécnica de Chos Malal, con una programación que reunirá artistas nacionales, regionales y locales.

El viernes 20 de noviembre tendrá como grandes protagonistas a Q’ Lokura y Eugenia Quevedo, en una noche marcada por el cuarteto y la música popular.

El sábado 21 será el turno de Indio Lucio Rojas y Los Palmeras, dos propuestas que llevarán el folclore y la cumbia al escenario principal.

Finalmente, el domingo 22 cerrará la celebración con las presentaciones de Destino San Javier y Roze, junto con otros artistas y agrupaciones.

La grilla también contempla la participación de cantoras populares, ballets, músicos regionales y talleres municipales, que tendrán un lugar destacado durante las tres jornadas.

Grilla completa de la Fiesta del Chivito 2026

Viernes 20 de noviembre

18:00 – Talleres Municipales: Percusión y Canto

18:30 – La Pintoreska

19:00 – Raíces del Chaco

19:30 – Corral Amarillo

20:00 – Centenario

20:30 – Años Dorados: Taller de Tango

21:00 – Acto protocolar y Ballet Municipal

22:00 – Quico Pino

23:00 – Q’ Lokura

01:00 – Eugenia Quevedo

03:00 – Picunches

04:30 – La Voz Chamamecera

06:00 – Grupo Escándalo

Sábado 21 de noviembre

18:00 – La Ilusoria

18:30 – Arrebol

19:00 – Dúo Tropel

19:30 – Resolanas y Alma de Reza Baile

20:00 – Cuadro de Cantoras

21:00 – Orquesta y Ballet Municipal

22:00 – Atilio Alarcón

23:00 – Indio Lucio Rojas

01:00 – Los Palmeras

03:00 – Sentimiento Norteño

04:30 – José y sus Norteños

05:30 – Oscar Gonzales y su Corazón Norteño

Domingo 22 de noviembre

18:00 – Escenario infantil: Caporales, Corralitos, Eclipse Dance, Stark Dance y Danza Fusión

19:00 – Tal Cual

19:30 – Encuentro Danzante

20:00 – Cuadro de Cantoras

21:00 – Ballet Municipal

22:00 – Julián Pérez Soto

22:30 – Tunay

23:30 – Sorteo del bono y premiación de jinetes

00:00 – Destino San Javier

01:30 – Roze

03:00 – Baila Baila

04:00 – Grupo Amanecer

05:00 – Revolución Norteña

06:00 – La Fase Uno

Los horarios posteriores a la medianoche corresponden a la madrugada del día siguiente.

Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta del Chivito 2026

La organización informó que hasta el 19 de noviembre estará vigente una nueva etapa de venta anticipada, con los siguientes valores:

Entrada por noche: $40.000.

Abono para las tres noches: $105.000.

El abono representa un ahorro de $15.000 respecto de la compra de tres entradas individuales.

Los tickets pueden adquirirse de manera online mediante EventPass o presencialmente en Sarmiento 148, Chos Malal. También se informó la comercialización a través de Canela Ticket.

Además, los clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) podrán acceder a un plan de hasta 12 cuotas sin interés con las tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.

Según la información publicada en EventPass, desde el 20 de noviembre la entrada individual pasará a costar $50.000.

Una celebración que también moviliza el turismo y la economía local

La Fiesta del Chivito representa una oportunidad para la actividad turística y comercial de Chos Malal. Durante las jornadas, el movimiento de visitantes genera demanda de alojamiento, gastronomía y servicios, además de ofrecer espacios de participación para emprendedores y comerciantes.

El intendente Nicolás Albarracín destacó, durante la presentación de la edición 2026, la importancia que tiene el encuentro para el turismo y la economía de la ciudad.

Pero más allá de los espectáculos y de su impacto comercial, la celebración conserva un significado particular para quienes viven en el norte neuquino.

Cada edición vuelve a reunir a distintas generaciones alrededor de una tradición compartida. El chivito, las canciones, las danzas y las costumbres rurales encuentran en esta fiesta un espacio para seguir presentes y darse a conocer entre quienes visitan Chos Malal.

Durante tres días, la ciudad volverá a celebrar una parte esencial de su historia y de su identidad.