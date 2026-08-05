Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche: todos los artistas, las actividades tradicionales y horarios día por día

Luck Ra será parte de la propuesta artística para esta 55° edición de la Fiesta de la Nieve. Archivo/Cecilia Maletti

La 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve se prepara con cuatro días de disfrute con actividades tradicionales, paseo gastronómico y espectáculos de todos los géneros musicales el próximo fin de semana largo del 13 al 16 de agosto en Bariloche.

Con el manto blanco renovado y previsiones de nuevas precipitaciones níveas en los días que restan para la fiesta, la Municipalidad de Bariloche, organizadora del evento, dio a conocer el programa día por día.

Del jueves 13 al domingo 16 de agosto, la ciudad será escenario de cuatro jornadas repletas de actividades gratuitas en el Centro Cívico, Puerto San Carlos, calle Mitre, Cerro Catedral y distintos espacios emblemáticos, combinando espectáculos de primer nivel, tradiciones, gastronomía y experiencias para toda la familia.

Jueves 13: Bajada de antorchas y Sele Vera

La programación comenzará el jueves 13 en el centro de la ciudad con food trucks sobre calle Independencia, el tradicional Concurso de Tortas en Puerto San Carlos y la clásica entrega de chocolate caliente en el Centro Cívico. La jornada continuará con artistas locales, la presentación de las candidatas a Reina Nacional de la Nieve y el cierre será con el show de Sele Vera a partir de las 21 en el Centro Cívico.

Al mismo tiempo en el cerro Catedral estará una de las postales más esperadas del invierno: «la bajada de antorchas», acompañada por un impactante espectáculo de luces, música y DJ en vivo.

Viernes 14: Topa, Nahuel Penissi y Jorge Rojas

El viernes 14, la fiesta continuará con las colectividades sobre calle Mitre, propuestas gastronómicas, una plaza deportiva y recreativa para toda la familia y en el Centro Cívico una destacada grilla artística encabezada por Topa, que presentará su show para los más chicos a las 17:30. Más tarde, a las 19 será el turno de Nahuel Penissi y a las 21 cerrará la noche Jorge Rojas.

Diego Topa llega a Bariloche para la Fiesta de la Nieve.

Sábado 15: Ángela Leiva, Luck Ra y show de drones

El sábado 15 llegará una de las jornadas más tradicionales, con el Tejetón en Puerto San Carlos, la Carrera de Mozos, el Desfile Náutico, el Concurso del Pulóver, el Baile de Colectividades y la presencia de reinas invitadas de todo el país.

Por la noche, en el escenario principal Ángela Leiva comenzará con su show a las 19 y Luck Ra hará vibrar el Centro Cívico a partir de las 21. Antes de un espectacular show de drones que iluminará el cielo de Bariloche.

Ángela Leiva estará la noche del sábado en el Centro Cívico, en la Fiesta Nacional de la Nieve. Archivo

Domingo 16: elección de la Reina, Turf y Los Auténticos Decadentes

La gran celebración culminará el domingo 16 con el histórico Concurso de Hacheros, propuestas gastronómicas y culturales, la elección de la Reina Nacional de la Nieve y los recitales de Turf a las 19 y Los Auténticos Decadentes a partir de las 21, en el Centro Cívico.

Además, un nuevo espectáculo de drones pondrá el cierre a cuatro días de fiesta.

Los Auténticos Decandentes cerrarán la Fiesta Nacional de la Nieve 2026. Archivo

La Fiesta Nacional de la Nieve es organizada por la Municipalidad de Bariloche con el acompañamiento de Emprotur, el Gobierno de Río Negro y la Secretaría de Turismo de la Nación.