Ya no hace falta viajar a Buenos Aires: Intecnus ofrece radiocirugía de alta precisión para tratamientos oncológicos en Bariloche

Desde que se implementó este sistema en septiembre del 2025, los pacientes ya no deben viajar a Neuquén o a Buenos Aires. Foto: Marcelo Martínez

La Fundación Intecnus que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) incorporó la radiocirugía estereotáxica en el Servicio de Radioterapia en Bariloche que ofrece tratamientos de alta precisión a pacientes con lesiones intracraneales seleccionadas. En la ciudad cordillerana ya se realizaron once procedimientos.

Esta radiocirugía permite administrar altas dosis de radiación «con precisión submilimétrica, minimizando la irradiación del tejido cerebral sano, de forma no invasiva». Está indicada principalmente para el tratamiento de metástasis cerebrales, meningiomas, neurinomas del acústico, adenomas hipofisarios y algunas malformaciones arteriovenosas.

«No es una cirugía sino un tipo de radioterapia que administra una dosis más alta y se indica de manera muy puntual ante determinadas lesiones. No es invasiva y no dura más de media hora a 40 minutos«, resumió la radiooncóloga Romina Ventimiglia, responsable del Servicio de Radioterapia de la Fundación Intecnus, al tiempo que agregó que «no genera ningún efecto adverso inmediato y se tolera bien».

Romina Ventimiglia es la jefa del servicio de Radioterapia de Fundación Intecnus. Foto: Marcelo Martínez

El tratamiento se lleva a cabo en el acelerador lineal que se usa para distintas técnicas de radioterapia. «La indicación más habitual -recalcó- es para metástasis cerebrales, pero también se implementa ante tumores secundarios u otros primarios localizados en otras partes del cuerpo«.

La radiocirugía estereotáxica se implementa con «un sistema de inmovilización muy preciso» ya que se emplea una máscara termoplástica rígida para evitar que el paciente mueva la cabeza y de esta forma, se afecte la precisión del tratamiento.

Esta radiocirugía permite administrar altas dosis de radiación «con precisión submilimétrica». Foto: Marcelo Martínez

Desde que se implementó este sistema en septiembre del 2025 al día de hoy, los pacientes ya no deben viajar a Neuquén o a Buenos Aires. «De esta forma, la comunidad de Bariloche y alrededores no deben desplazarse 500 kilómetros o viajar hasta Buenos Aires -porque muchas obras sociales solo autorizan el tratamiento en Buenos Aires- con toda la complicación que eso conlleva al paciente y el entorno familia», especificó.

La radiocirugía estereotáxica demanda entre una y cinco sesiones aunque, advierten, «no más de cinco». Pero no todas las lesiones intracraneales son candidatas para esta técnica. Por eso, la indicación se analiza en forma individual por un equipo multidisciplinario para determinar cuál es la mejor opción terapéutica para cada paciente.

El tratamiento se lleva a cabo en el acelerador lineal que se usa para distintas técnicas de radioterapia. Foto: Marcelo Martínez

“A diferencia de la radioterapia estándar, implica menos días de tratamiento, la radiación se aplica al paciente desde varios ángulos para concentrarla en un área pequeña y disminuye el riesgo de efectos secundarios”, agregó Ventimiglia.

«Poder implementar todo esto requirió la capacitación del recurso humano (del área de Física Médica y el área médica). Además, se requiere una habilitación específica de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo responsable de autorizar este tipo de tratamientos en el país«, puntualizó Ventimiglia.

Implementar este procedimiento requirió la capacitación del recurso humano. Foto: Marcelo Martínez

En este sentido, el radiooncólogo Ignacio Sisamon, un reconocido especialista en radiocirugía, viaja especialmente desde Mar del Plata a Bariloche para acompañar estos tratamientos.

Ventimiglia concluyó que se trata de «la técnica más compleja de radioterapia que requiere muchos controles de calidad y un equipo altamente especializado en cuanto al recurso humano, además del equipo tecnológico».

Tratamiento ambulatorio

En Fundación Intecnus, los tratamientos de radiocirugía se realizan con acelerador lineal Elekta Synergy Full, usando planificación avanzada, imágenes guiadas y controles de calidad.

Ventimiglia consideró que radiocirugía «es un tratamiento ambulatorio y puede realizarse en una única sesión o en pocas sesiones, según cada caso”.

La incorporación de Radiocirugía Estereotáxica suma una nueva práctica, pero además permite avanzar en tratamientos de alta complejidad que requieren un elevado nivel de precisión y planificación.

¿Cómo es el procedimiento?

-No es una cirugía en el sentido tradicional ya que no hay incisión. Emplea imágenes tomográficas, con ayuda de resonancia magnética e imágenes moleculares, para dirigir altas dosis de radiación al área afectada con un impacto mínimo en el tejido saludable que la rodea. De esta manera, las células afectadas pierden la capacidad de reproducirse.

-La precisión de la radiocirugía estereotáctica supone un daño mínimo a los tejidos sanos circundantes.

-En la radiocirugía estereotáctica no se realizan incisiones quirúrgicas, por lo tanto es menos riesgosa que una cirugía tradicional.

-Los tratamientos de radiocirugía son similares a la toma de radiografías. Por lo general, los rayos X/fotones no se ven, ni se sienten, ni se oyen. El tratamiento en sí no causa ningún dolor o molestia. En la mayoría de los casos, los pacientes que se han sometido a la radiocirugía pueden retomar tomas sus actividades normales dentro de uno o dos días.