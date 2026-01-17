Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: arranca el Día 1 con Lit Killah, shows en vivo y actividades para toda la familia

Este sábado 17 de enero comienza en Viedma una nueva edición de la Fiesta Nacional del Río, con el Parque Ferreira como epicentro de dos jornadas que combinan música en vivo, actividades deportivas, propuestas culturales y gastronomía. En su primera noche, el evento tendrá como gran atractivo la presentación de Lit Killah, dentro de una grilla que reúne artistas locales, regionales y nacionales, junto a una fuerte agenda vinculada al río y la llegada de la histórica regata.

Desde las primeras horas de la tarde, el predio abrirá sus puertas para recibir al público con espectáculos sobre el escenario principal, intervenciones artísticas en vivo, feria de emprendedores, paseo de artesanos y un amplio patio gastronómico. La propuesta se completa con actividades náuticas y deportivas, que vuelven a poner al río como eje central de la celebración.

La grilla artística del sábado 17

La programación musical de la primera jornada se desarrollará con los siguientes horarios:

18 – DJ Rhodering

– DJ Rhodering 19 – Danza ADN Calderón

– Danza ADN Calderón 19:35 – Costas Chamameceras

– Costas Chamameceras 20:15 – Raíz Folclórica

– Raíz Folclórica 20:55 – Teylan – Rottflow

– Teylan – Rottflow 21:30 – Luzecita y Cati (BTT)

– Luzecita y Cati (BTT) 21:55 – Miyi Moshi

– Miyi Moshi 22:35 – La Sirka

– La Sirka 23:30 – Lit Killah

– 00:40 – Baila Esta Cumbia

Arte, gastronomía y producción local

La Fiesta Nacional del Río también suma un fuerte componente cultural. Durante la jornada habrá intervenciones en vivo de dibujantes y artistas plásticos, entre ellos San Spiga, JMK, Alan Echeverría y Juli Mercado.

En cuanto a la propuesta gastronómica, el predio contará con:

Cerca de 20 carros de comida

12 espacios de parrilla

Productores de cerveza artesanal de la región

Además, se dispondrá un sector destinado a productores y emprendedores, con elaboraciones del valle de Viedma, y un paseo de artesanos que reunirá a unos 80 expositores con trabajos en distintos materiales y técnicas.

Deportes y actividades náuticas

El deporte vuelve a ocupar un lugar central en la fiesta. Durante este sábado se desarrollan triatlón y tria kids, además del cruce del río en modalidad simple y doble. También habrá bautismos de SUP, kayak, buceo y embarcaciones, pensados para que el público tenga su primer contacto con las disciplinas náuticas.

Tránsito, estacionamiento y cortes

De cara al inicio de la Fiesta Nacional del Río 2026, se puso en marcha un operativo especial de seguridad vial y ordenamiento del tránsito. Los primeros cortes comenzaron el viernes 16 a las 23, con la interrupción de la circulación en la derivación de la Ruta Nacional 3, en el sector conocido como el rulo, debido al armado final del escenario principal.

Este sábado, desde las 7 de la mañana, se implementaron nuevos cortes en puntos clave como:

Intersección de Monseñor Esandi y Raúl Alfonsín

Rotonda del Paulo VI

Avenida Raúl Alfonsín, debajo del puente nuevo

Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informó que la zona del ex Velódromo estará destinada exclusivamente a puestos gastronómicos, cerveceros y al staff del evento. El estacionamiento para invitados estará habilitado en las adyacencias del cuerpo de Seguridad Vial.

También se dispusieron:

25 espacios para personas con discapacidad , con acceso por Patagones y descenso por la Ruta 3

, con acceso por Patagones y descenso por la Ruta 3 Parada de taxis en inmediaciones del Paulo VI

del Paulo VI Estacionamiento de motos debajo del puente nuevo

debajo del puente nuevo Micros de barrios estacionados frente a Cayetano Arias

Desde la organización se recordó que no está permitido estacionar sobre la banquina de la Ruta Nacional 3.

Seguridad, salud y monitoreo

El operativo se completa con un importante dispositivo sanitario y de emergencias. El Siarme dispondrá de un hospital móvil ubicado a la izquierda del escenario principal, con tres ambulancias para atención primaria. En caso de traslados, se contará con una ambulancia del hospital Zatti, y Bomberos Voluntarios estarán presentes con dos puestos en el predio.

Además, se instalará un Centro de Monitoreo Móvil, a cargo de RN Emergencias 911, con 11 cámaras de seguridad distribuidas en distintos sectores. El sistema funcionará en coordinación con la Policía de Río Negro y la Municipalidad de Viedma, permitiendo el seguimiento en tiempo real del desarrollo del evento.