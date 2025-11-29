Fin de semana con tormentas en la Patagonia: rutas bajo alerta en Neuquén y Río Negro, ¿cómo están los pasos a Chile?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas (naranja y amarilla) por intensas lluvias e incluso actividad eléctrica en Neuquén y Río Negro. En la advertencia resaltó que podría haber complicaciones por viento y por esto se espera que se complique el estado de las rutas. Acá te dejamos un detalle de cuáles serán las más afectadas.

Según el pronóstico emitido por el SMN, este sábado se estiman «valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

El organismo resaltó la tormenta podría presentar una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto por el viento informaron que se estiman ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Debido a este combo climático adelantaron que puede haber complicaciones tanto en rutas provinciales de Neuquén y Río Negro como nacionales. Por este motivo se solicitó que los automovilistas circulen con total precaución.

Las rutas en Río Negro y Neuquén bajo alerta

En Río Negro rige una alerta amarilla por tormenta y otra por lluvias fuertes, un combo climático que impactará principalmente en gran parte de la provincia.

Según el parte de Vialidad, las rutas afectadas por el alerta son:

Ruta Nacional 3: desde Viedma a Sierra Grande y el límite con Chubut

Ruta Nacional 22: desde Río Colorado a Neuquén capital

Ruta Nacional 23: desde Los Menucos hasta el empalme con la Ruta 40

Ruta Nacional 151: desde Cipolletti hasta La Pampa

Ruta Nacional 250: desde el Emp. RN 3 hasta el empalme con Ruta 22

Ruta Nacional 251: desde el Emp.RN 22 hasta S.A.Oeste

Por su parte en la provincia de Neuquén, las alertas -amarilla y naranja- abarcan también gran parte de la provincia a excepción de la cordillera. La advertencia también es por tormenta y fuertes lluvias. Si bien todas las rutas estarán comprometidas, se solicitó extrema precaución en las que suelen ser más transitadas:

Ruta 22: desde Plottier a Zapala

Ruta 40: desde Zapala a San Martín de los Andes – Rinconada

Ruta 231

Ruta 237

Ruta 242

¿La lluvia complica los pasos a Chile?

Sobre los pasos fronterizo, el informe compartido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los cruces a Chile situados en Neuquén también figuran dentro de la zona bajo alerta.

Desde Vialidad Nacional actualizaron el estado de cada uno y detallaron: