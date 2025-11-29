Tormenta, granizo y viento con ráfagas de hasta 90 km/h, la alerta que complica al Alto Valle: ¿a qué hora regresa la lluvia?

Bajó la temperatura en el Alto Valle y el temporal que inició el viernes por la noche, continúa incluso este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó otra jornada complicada por una alerta que se elevó a naranja y combinará desde lluvias fuertes y viento hasta granizo. Mirá el detalle del pronóstico.

El viernes fue el primer día en el que el calor le dio un respiro al Alto Valle, pero con su partida le dio entrada a un descenso térmico y al regreso de un temporal de tormenta.

Según el detalle del pronóstico para este viernes se espera un día mucho más tranquila, la máxima se mantendrá en 25°C y la mínima en 14°C. Pero el fenómeno que marcará la jornada una alerta por la que se esperan «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Como parte del temporal, se advirtió frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h, ocasional granizo y «abundante caída de agua en cortos periodos». «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm que pueden ser superados localmente», resaltó el SMN.

¿A qué hora llegan las lluvias más fuertes y qué pasa con el viento?

Según lo detallado la franja horaria más complicada será durante la tarde y la noche. Aunque hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante el resto del día, la mayor actividad de la tormenta se registrará a partir de las 20 hs donde la probabilidad de precipitación es de 70% a 100%.

Respecto al viento, el mismo ingresará desde el norte. Su velocidad se mantendrá entre los 23 y 32 km/h; y las ráfagas llegarán hasta los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas condiciones se mantendrán hasta el domingo y se prevé una mejora recién a partir del lunes con el inicio del mes de diciembre.