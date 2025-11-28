Fin de semana complicado para Neuquén y Río Negro: lanzaron una alerta que combinará tormenta, viento y hasta granizo

Después de varios días de calor intenso en la Patagonia, se asoma un fin de semana un tanto complicado al menos para las provincias de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta para este viernes que se podría extender hasta el próximo domingo por lo que se esperan días cargados de inestabilidad.

Se aproximan días de temperaturas más bajas en la Patagonia, después de las máximas de casi 40°C, el pronóstico adelantó que durante este viernes, el sábado e incluso el domingo, la temperatura no pasará de los 25°C.

Sin embargo lo que tomará mayor protagonismo que el descenso de temperatura es una alerta amarilla que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo indicó que se prevé el arribo de tormentas de «variada intensidad» que alcanzarás distintas zonas de las provincias de Neuquén y Río Negro.

«Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos», resaltó el SMN y remarcó: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm que pueden ser superados localmente».

Neuquén y Río Negro bajo alerta: las zonas afectadas este fin de semana

Según lo detallado por el organismo nacional, el temporal se hará sentir con fuerza este viernes, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre.

Este viernes, la tormenta se hará sentir con fuerza durante la noche y afectara a las siguientes zonas:

En Neuquén: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, zona baja de Lácar, Confluencia, Picún Leufú

En Río Negro: El Cuy, General Roca, Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo

Mapa de zonas afectadas el viernes

El sábado, está pronosticado que el temporal afecte toda la franja horaria de la tarde y la noche. Las zonas bajo alerta son:

En Neuquén: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, zona baja de Lácar, Confluencia, Picún Leufú

En Río Negro: El Cuy, General Roca, Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo

mapa de alerta el sábado

Finalmente el domingo 30, el temporal aparecerá durante la mañana y afectará las siguientes zonas:

En Neuquén: Añelo, Pehuenches, Confluencia, Picún Leufú

En Río Negro: El Cuy, General Roca, Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo