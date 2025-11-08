Sábado de alerta en el Alto Valle: vuelve la lluvia y se esperan tormentas intensas, las horas más complicadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó otra alerta amarilla por tormentas para este sábado. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará distintas regiones de Neuquén y Río Negro, por ello te contamos cuál es el pronóstico para el Alto Valle.

El organismo informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Tras esto detalló que «las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h».

Asimismo precisó que la provincia de Neuquén será la más afectada ya que presenta una combinación de alerta amarilla y naranja, pero parte de la provincia de Río Negro también registrará intensas precipitaciones.

¿Qué pasa este jueves con la lluvia?

Este sábado se anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El cielo estará parcialmente nublado, dando paso a condiciones propicias para lluvias y el desarrollo de tormentas. El viento también será protagonista, sumando intensidad al panorama meteorológico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y 70%. Se pronostican lluvias fuertes y la ocurrencia de tormentas a lo largo del día.

Las temperaturas presentarán un rango moderado. La mínima se establecerá en los 10°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 20°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades que irán desde los 23 hasta los 31 kilómetros por hora. Las ráfagas de viento serán un factor importante, estimándose entre los 42 y 50 kilómetros por hora. La franja horaria más compleja para la región se espera durante la tarde y podría extenderse hasta la noche.