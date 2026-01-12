Fin del misterio por el bidón de combustible en Anprale: la explicación oficial del SPLIF de Río Negro

En medio de los incendios forestales que mantienen en vilo a la comarca andina, este fin de semana se viralizó el hallazgo de un bidón con 20 litros de combustible en las cercanías del Mirador Los Piches, en el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE). De inmediato, se inició un protocolo de acción para determinar su origen.

Sin embargo, tras una rápida intervención del SPLIF, la Patrulla de Montaña y el Ministerio Público Fiscal, este lunes las autoridades rionegrinas llevaron tranquilidad a la comunidad y explicaron el origen del elemento.

Hallazgo de un bidón de combustible en Anprale: un accidente logístico

Según el informe oficial, el bidón no fue plantado por ningún atacante. El elemento pertenece a un refugiero de la zona y se desprendió de forma accidental de una camioneta habilitada que trasladaba insumos hacia los refugios de montaña.

El recipiente fue encontrado por turistas en el sendero, quienes, alarmados por la situación crítica que vive la región, lo trasladaron hasta el Refugio Warton. Allí quedó bajo custodia de la Patrulla de Montaña hasta que se realizaron las actuaciones legales correspondientes.

El fiscal de turno tomó conocimiento del hecho y, tras corroborar que el bidón se cayó de un vehículo logístico, dictaminó que no existió ninguna maniobra intencional ni acción orientada a provocar incendios. Debido a esto, se decidió no impartir directivas adicionales y el caso se cerró como un incidente menor.

El peligro de la desinformación

Desde el organismo remarcaron la importancia de manejarse con información responsable, especialmente en un contexto de emergencia ígnea y riesgo extremo de incendios en toda la región. De esta manera, las autoridades buscaron llevar tranquilidad a los vecinos y turistas que recorren el área protegida.