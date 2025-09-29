Finalizó la temporada en el Cerro Catedral: la fabricación de nieve permitió 90 días de pista

La temporada de esquí en el cerro Catedral cerró con resultados óptimos: más de 90 días ininterrumpidos de esquí y snowboard gracias al sistema de fabricación de nieve técnica de última generación.

“Detrás de cada viraje, un trabajo invisible asegura la perfección: noches enteras de producción de nieve técnica, analizando temperatura y humedad, permitieron que este invierno las pistas permanecieran impecables y accesibles para todos los esquiadores”, destacaron desde Catedral Alta Patagonia.

Fue en agosto cuando el cerro informó que extendería la temporada para aprovechar al máximo la nieve acumulada y disfrutar de las instalaciones en un entorno seguro y cómodo.

La temporada estuvo marcada por la incorporación de 15 nuevas máquinas PistenBully Polar 600, que permitieron mantener la calidad de las pistas y mejorar la seguridad. “Cada nueva máquina representa un salto en la modernización de nuestras pistas y refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y la innovación”, explicaron desde la empresa.

Otro de los hitos fue la digitalización de la experiencia. La aplicación oficial de Catedral, con más de 30.000 descargas, brindó información en tiempo real sobre el estado de las pistas, pronósticos de nieve y mapas interactivos, facilitando la organización de las jornadas para miles de visitantes.

Además, la temporada tuvo un impacto económico y social para Bariloche y la región. Desde la empresa aseguraron que generó cientos de empleos directos e indirectos, fortaleció la economía local y promovió la formación deportiva de jóvenes a través de clubes y escuelas de esquí que desarrollaron actividades en la montaña.

Entre los datos destacados del invierno 2025 se cuentan: más de 90 días ininterrumpidos de esquí y snowboard, el sistema de fabricación de nieve que garantizó pistas óptimas, 15 máquinas PistenBully 0km incorporadas a la flota, una aplicación oficial con 30.000 descargas y empleo regional y fortalecimiento de la actividad económica.

Con el cierre de la temporada, Catedral Alta Patagonia aseguró que continuará invirtiendo en innovación tecnológica y en infraestructura para mejorar la experiencia. «La inversión constante en infraestructura y tecnología asegura que cada temporada supere a la anterior, garantizando pistas seguras, un servicio de calidad y la mejor experiencia de montaña para todos los visitantes».



