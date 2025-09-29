Cortes al tránsito por el armado de la feria Bariloche a la Carta 2025: en qué puntos

En el contexto de la organización de Bariloche a la Carta 2025 (BALC), uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la región, desde la Municipalidad precisaron desde cuándo habrá cortes a la circulación y en qué puntos.

Dónde habrá cortes al tránsito en Bariloche: en cuáles días

El Ejecutivo local informó que se interrumpirá el tránsito en el centro de la ciudad a partir de mañana, martes 30 de septiembre. «Estas medidas se toman con anticipación para ordenar la circulación y facilitar el armado de la feria, evitando complicaciones de tránsito durante los días de mayor concurrencia», explicó. Detallaron los puntos del corte:

Mitre – Ingreso a Arcadas del Centro Cívico: desde el 30/09 a las 20 hasta el 18/10.

Calle Eduardo May (Costanera–Centro Cívico): desde el 30/09 a las 20 hasta el 18/10.

Libertad y Pagano – Ingreso Comisaría 2da de la Policía: desde el 30/09 a las 20 hasta el 18/10.

Calle Independencia: desde el 30/09 a las 20 hasta el 18/10 (sin autos estacionados por armado de carpas).

Mitre 0 al 100: desde el 10/10 a las 8 hasta el 12/10 para el ingreso del público a la feria BALC.

Bariloche a la Carta 2025: en qué fecha se hará

BALC es un evento que se desarrollará del 6 al 13 de octubre, con propuestas que atraerán tanto a turistas como a residentes,

«Para que la experiencia sea positiva para todos, se solicita a automovilistas y frentistas respetar las restricciones de estacionamiento y circular con precaución por las zonas afectadas«, pidieron desde el Ejecutivo local.

Sobre los cortes explicaron que «forman parte de la logística necesaria para garantizar el éxito de este evento que cada año potencia la identidad gastronómica local y genera un fuerte impacto turístico y económico en la ciudad».