Flybondi en la mira de Neuquén: el Gobierno intervino ante las demoras que enfureció a pasajeros

Tras los vuelos cancelados y reprogramados de la empresa Flybondi el 14 de mayo, que originaron los reclamos de pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén capital, la dirección provincial de Protección al Consumidor intervino se labró un acta de inspección y se libró un oficio dirigido a la compañía aérea. El director de Asuntos Jurídicos del Protección al Consumidor, Marcos Spina indicó que se labró un acta que fue recibida por operarios de la empresa, «en el cual se le imputa la falta de información oportuna, para que los usuarios puedan saber qué hacer con los pasajes”. Se otorgó un plazo de 72 horas para que informen lo sucedido.

Según informaron desde Provincia el organismo labró un acta de inspección y se libró un oficio dirigido a la compañía aérea, «con el fin de requerir información formal sobre lo sucedido y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas por la normativa vigente».

Se sostuvo que la medida tuvo como objetivo canalizar de forma ágil y presencial las denuncias de los usuarios, «garantizando un acompañamiento institucional frente a una situación que generó incertidumbre, molestias y posibles perjuicios económicos».

Intervinieron por vuelos cancelados de Flybondi. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Medidas contra Flybondi en Neuquén por los vuelos cancelados

Marcos Spina explicó que el organismo actuó de oficio “porque no tuvimos reclamos, sino que lo vimos en las publicaciones que se hicieron por los diferentes medios”. Ante esta situación, “llegamos y no encontramos a nadie, tuvimos que ir a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ellos se acercaron a las oficinas de Flybondi, donde nosotros no podemos entrar porque está restringido, y por correo electrónico enviamos un oficio con un plazo de 72 horas para que informen de toda esta situación y nosotros poder resolver las medidas a tomar”, detalló.

Otro paso es “evaluar si hubo un maltrato porque en un momento hicieron subir gente al avión, después los bajaron porque tenía un desperfecto y por lo que pudimos averiguar, recién va a estar saliendo hoy a la noche”, señaló.

“Hay que reclamar, después se evaluará si hay alguna infracción o no, pero siempre el reclamo es importante para tener antecedentes de todas las empresas”, remarcó y agregó que “si no es tema nuestro, puede intervenir ANAC”.

Se actuó en virtud de lo establecido por la Ley Nacional 24240 y su adhesión en la Provincia del Neuquén mediante la Ley 2268.

Dónde se puede reclamar en Neuquén por los vuelos cancelados de Flybondi

Desde la dirección se recordó que las empresas prestadoras de servicios tienen el deber de brindar información clara, cumplir con lo pactado y reparar cualquier daño derivado de una prestación deficiente, conforme lo estipula la legislación nacional en materia de defensa del consumidor.

Las personas que aún no hayan realizado su reclamo pueden hacerlo a través de los canales oficiales:

WhatsApp (solo texto): 299 595-8167

Teléfono gratuito: 0800-222-2667

Atención presencial: Calle Buenos Aires 35, ciudad de Neuquén, de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 h