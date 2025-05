Fotos y video | La nieve sorprendió en Córdoba: muchas localidades se tiñeron de blanco con la ola polar

Una gran nevada dejó grandes postales de Córdoba bajo la nieve. Siendo uno de los días más fríos del año, la ola polar llegó a varias localidades de la provincia y la nieve tiñó de blanco distintos rincones. Mirá cómo quedó en fotos y videos.

Una fuerte ola de frío polar se estableció en el centro y sur de Argentina, provocando nevadas en las zonas elevadas de Córdoba y temperaturas que rondan los 0 °C en diversas regiones.

Usuarios en redes sociales plasmaron en fotos y videos este gran fenómeno con fervor. Sumándose desde distintas partes de la provincia.

AMAMOS ESTAS POSTALES | Llegó la nieve a la Argentina ❄️🇦🇷. Así se vivía ayer en La Cumbrecita, en la Provincia de Córdoba.



WE LOVE THESE PICS | Snow has come in Argentina ❄️🇦🇷. This is what it looked like yesterday in the Mediterranean Province of Córdoba.



Vía: CharlasMet. pic.twitter.com/EU4W9bF7LO