Franco Balboa regresa a la Regata: “Uno siempre vuelve donde fue feliz”

A medidos del año pasado, Franco Balboa estaba en España junto a su hermano Dardo para correr el afamado Descenso del Sella, pero tuvo un accidente que marcaría un antes y un después en su carrera deportiva. Sufrió un corte profundo a la altura de la rodilla provocado por el timón de la embarcación, le tuvieron que poner 15 puntos para poder cerrar la herida y su vínculo con el canotaje quedó en pausa a partir de ahí.

En su pasado reciente habían quedado instantáneas gloriosas como el triunfo en la Regata del Río Negro 2023 junto a Dardo, ganándole el mano a mano a los campeones del mundo, los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy. Un suceso que se estará en “Una historia escrita en el agua”, el documental que estrenará Diario Río Negro el próximo 15 de noviembre para honrar a la Regata más larga del mundo.

Los Balboa no estuvieron al año siguiente para defender el título porque decidieron privilegiar la gira por Europa de esa temporada, pero vino ese incidente en el Sella y su vida en la alta competencia deportiva quedó entre paréntesis. Hasta ahora.

Franco y Dardo Balboa, al momento de ganar la Regata 2023. Fue la última que corrieron. (Foto: Pablo Leguizamón)

Hace unos días, el siempre explosivo palista neuquino anunció a través de un ingenioso reel, subido a las redes por la Legión Neuquina de Canotaje, que regresaba a la elite para correr la edición de los 50 años de la Regata del Río Negro, que comenzará el próximo 8 de enero.

El clip se rodó bajo la idea del que realizó Franco Colapinto junto a una billetera virtual, donde anunciaba su regreso a la Fórmula 1. Este Franco, el cuádrupe campeón de la Regata, lo utilizó para confirmar su regreso a la alta competencia, con un video muy bien realizado y que se hizo viral.

“El mensaje fue querer transmitirle a la gente que todos podemos volver al agua y que nadie es tan fuerte como todos juntos. Así que se nos dio de armar ese video. Todo esto lo hacemos con pasión, con mucha determinación y la verdad que los mensajes de aliento y todas las palabras de personas que nos siguen y no conocemos, es algo que te llena de emoción y de orgullo. Te hace entender que uno tiene que seguir en este camino y poder transmitir eso tan lindo que te da el deporte”, nos dice Franco junto al río Limay en el predio del Club Santafesino, en Neuquén.

Balboa hace un repaso de lo que fue su vida en este último año y medio; y entiende que a veces los procesos no los marca la planificación anticipada sino que el destino hace su parte. “Nosotros tuvimos una muy buena preparación en el 2024. Fue creo que la mejor que había tenido en mi carrera. Y en la salida de la competencia del Descenso Internacional del Sella, tuve un corte con el timón, que es una parte de acero inoxidable del kayak. El corte fue tan profundo que me condicionó para el resto de ese año. Por suerte me recuperar bien, estuve trabajando con mi kinesiólogo, que es Agustín Marchesin. Él me ayudó a hacer una buena recuperación. Volví a remar, pero no de manera competitiva. Tenía otras cuestiones…”.



A Franco se le ilumina la casa y cuenta: “Yo soy papá y uno tiene que dedicarse a su familia, a trabajar y a poder vivir bien con los seres queridos”. Su hijo vino al mundo en el 2017, cuando él fue campeón del mundo sub 23. “Ya está grande y me extraña cuando viajo, cuando me voy mucho tiempo. Entonces es complicado”.

Para todo el mundo del canotaje y de la Regata, que un múltiple campeón regrese a la prueba siempre es una gran noticia. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de este regreso a la travesía después de estar las últimas dos ediciones afuera del agua?



«El responsable yo creo que es el río. El río me transmite esa armonía, esa paz, ese sentimiento de amor de tantos años, de aprender tantas cosas. En el deporte y sobre todo en el agua, donde uno va aprendiendo el respeto por la naturaleza. También a cuidar a nuestros compañeros, porque el agua es un lugar donde nos cuidamos entre todos. Creo que el poder volver a sentir lo que me transmite el agua, lo que me transmite el deporte, fue lo que me convenció para volver a la alta competencia y a representar a Neuquén en esta regata tan importante para nosotros. Hoy por hoy estoy disfrutando lo que hago y lo tomo con mucha pasión. Sé que la competencia es importante, pero no es todo”.

Franco, a orillas del Limay. Su lugar en el mundo.

¿Y la Regata del Río Negro, qué significa para vos?

«La Regata nos dio identidad como palistas a nivel mundial, somos reconocidos en todo el mundo por venir del lugar donde se corre la Regata más larga del mundo. Muchos palistas quieren venir a la Regata, por ahí pocos se animan a correr una competencia de tantos kilómetros, pero los mejores del mundo han competido acá y eso nos motiva y nos llena de orgullo a nosotros como palistas”.



Franco Balboa, junto a José Luis Guerrero, ganaron las Regatas del 2014 y 2015.

De los cuatro títulos que Franco consiguió en la Regata, los dos primeros los logró junto a José Luis Guerrero, en el 2014 y 2015. Los otros los obtuvo junto a Dardo, en el 2018 y el 2023, quien será su compañero para la Regata dorada del 2026. Los hermanos sean unidos.

“Es mi hermano mayor, nos conocemos mucho. Sin hablarnos sabemos lo que cada uno siente, lo que uno quiere. Sabemos cuál era el sentimiento de volver a correr juntos esta carrera. Lo hacemos también por nuestra familia y nuestro pueblo neuquino, que es al que representamos. Los dos sabemos que esta edición es especial y que Neuquén tiene que tener a sus representantes. Sobre todo para incentivar al resto de los palistas a que participen de la Regata. Uno siempre vuelve donde fue feliz”.

“Lo más importante es poder hacer lo que uno siente, lo que uno ama y disfrutarlo con la gente que queremos. Con Dardo estamos en el agua, pero hay un gran equipo atrás nuestro, están nuestras familias. Ayer estuvimos hasta las 10.30 de la noche remando, alumbrándonos con linternas. Después nos tocó una sesión de gimnasio. Esto pasó porque en el día estuvimos trabajando, fabricando nuestro propio kayak con el que vamos a competir. Poder correr en el máximo nivel con embarcaciones que hacemos nosotros mismos, es una gran safisfacción. Fue algo que nuestro padre (Ricardo Balboa) nos enseñó«.

«Es una tradición y un legado que vamos dejando para las siguientes generaciones, que nos llena de emoción saber todo lo que estamos haciendo. Además de ser un gran palista, Dardo es uno de los mejores fabricantes de kayaks que tenemos en todo el país. En la próxima Regata habrá un bote cien por ciento Balboa, por dentro y por fuera. Es algo que nos llena de orgullo”.