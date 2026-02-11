Frente frío en la cordillera de Neuquén y Río Negro: se esperan lluvias fuertes y vientos de hasta 70 km/h

Este miércoles 11 de febrero, el verano parece haberse tomado un descanso definitivo en la región andina. El ingreso de un potente frente frío polar ha transformado el paisaje veraniego en un escenario típicamente invernal, obligando a turistas y residentes a sacar los abrigos y reconsiderar cualquier actividad al aire libre.

La combinación de lluvia constante, viento del sudoeste y nubosidad total define un clima de alta montaña extremadamente inestable.

Villa La Angostura y San Martín de los Andes: frío y viento extremo este miércoles

El norte de la cordillera neuquina es una de las zonas más afectadas por la inestabilidad.

Villa La Angostura: la situación es complicada para los planes turísticos. Con una mínima de 3°C y una máxima que difícilmente supere los 10°C , se esperan lluvias moderadas durante gran parte del día. El factor de riesgo principal serán las ráfagas, que alcanzarán los 69 km/h , especialmente en zonas de bosque y senderos.

la situación es complicada para los planes turísticos. Con una mínima de y una máxima que difícilmente supere los , se esperan lluvias moderadas durante gran parte del día. El factor de riesgo principal serán las ráfagas, que alcanzarán los , especialmente en zonas de bosque y senderos. San Martín de los Andes: se prevé un escenario similar con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. Los termómetros marcarán un techo de 13°C, mientras que el viento soplará con fuerza constante, complicando la navegación en los lagos Lácar y Lolog.

Bariloche: probabilidad de lluvia del 100% para este miércoles

En San Carlos de Bariloche, la jornada será pasada por agua de principio a fin. El SMN estima una probabilidad de lluvia fuerte del 100% durante la mañana y la tarde.