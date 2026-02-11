Carnaval y diez días de fiesta El Bolsón: promos 4×3 en alojamientos, gastronomía y más

El Bolsón vuelve a hacer lo que mejor sabe, juntar celebración, paisaje y hospitalidad en un mismo calendario. Después del impulso que dejó el festejo por el Centenario, la Comarca Andina se prepara para vivir diez días, con promociones imperdibles y a pura fiesta. Desde el domingo 15 al martes 17 de febrero, el Carnaval desplegará su alegría en calles y plazas; sin respiro, del jueves 19 al domingo 22 llegará la 48ª Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los eventos más convocantes de la Patagonia.

Para acompañar la propuesta, El Bolsón lanzó una promoción especial de 4×3 en alojamientos, gastronomía y actividades, pensada para el turismo de cercanía. La iniciativa reúne a decenas de prestadores y estará vigente desde este viernes 13, con beneficios que se aplican de distintas maneras: cuatro noches pagando tres, promociones en platos y bebidas, y salidas o excursiones con propuestas renovadas.

La gastronomía, uno de los sellos de identidad de la zona, también se suma con opciones atractivas, al igual que las experiencias vinculadas al universo cervecero. Entre las novedades aparecen las “visitas lupulares”, recorridos que conectan directamente con el espíritu de la Fiesta del Lúpulo, y las propuestas del Pasaporte Productivo, que este verano incorporó al tambo Mamaicunas, con degustaciones de quesos y visitas a la chacra agroturística.

El calendario invita a armar escapadas a medida. El Bolsón y sus vecinos de la Comarca Andina saben que hoy el viajero prioriza estadías más cortas, y por eso la oferta permite elegir cuándo y cómo llegar, combinando festejos populares con descanso y naturaleza.

Uno de los grandes atractivos será, una vez más, el acceso libre y gratuito a los eventos de la Fiesta Nacional del Lúpulo. La grilla de este año incluye shows de Nonpalidece, La Berisso y Emanero, además del mayor patio cervecero de la Patagonia, en una celebración que mantiene su espíritu popular y abierto.

La propuesta se completa con salidas diurnas en localidades cercanas, como el recorrido de La Trochita en El Maitén, las visitas al Parque Nacional Lago Puelo o el Laberinto en El Hoyo. En El Bolsón, la histórica Feria de Artesanos, los senderos de trekking, los refugios de Anprale, las granjas, pisciculturas y espacios de relax ofrecen alternativas para todos los ritmos.

La 48º Edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo se realizará en la ciudad rionegrina de El Bolsón. Foto: Turismo El Bolsón.

Carnaval y Lúpulo se enlazan en un mismo pulso festivo. Diez días para volver, quedarse un poco más y confirmar que, en la Comarca Andina, la fiesta también se vive entre montañas, ríos y bosque.

La 48ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero en El Bolsón. Durante cuatro jornadas, la localidad volverá a celebrar al lúpulo y a su historia productiva, con un reconocimiento especial a los pioneros que impulsaron este cultivo que hoy posiciona a la región como la principal productora de Sudamérica y como referencia clave en la elaboración cervecera.

El cronograma musical tendrá como principales figuras a Nonpalidece, que se presentará el viernes; La Beriso, el sábado; y Emanero, el domingo, en una programación que también dará un lugar destacado a los artistas locales.

Fiesta Nacional del Lúpulo: días y cronograma

