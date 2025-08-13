Frente frío con mañanas heladas, viento intenso y máximas que no superarán los 14°C: qué pasa en el Alto Valle

Tras algunos días con temperaturas más suaves, el frío vuelve a instalarse en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un amanecer muy frío para este jueves, con mínimas que podrían alcanzar los -5 °C en la franja central. Las tardes también serán frescas, por lo que se recomienda salir con un buen buzo y una campera. Lo qué se espera en el Alto Valle.

En localidades patagónicas, como Caviahue, la AIC pronostica una mínima de -6 °C. ¿Qué se espera en el Alto Valle?

El Alto Valle se prepara para un amanecer helado y ráfagas intensas este jueves

Después de unos días con temperaturas agradables, el clima frío regresa al territorio neuquino. Según la AIC, este jueves el amanecer será muy frío, con una mínima de 1 °C y máxima de 14 °C en Neuquén. Durante la jornada se espera cielo cubierto y viento del noreste a 27 km/h, con ráfagas de hasta 44 km/h.

En el Alto Valle de Río Negro, la región amanecerá con tan solo 1 °C y una tarde que alcanzará los 14 °C. El cielo permanecerá cubierto y el viento, del noreste, podría soplar a 30 km/h con ráfagas de hasta 55 km/h, lo que aumentará la sensación de frío.