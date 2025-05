Una joven esperaba un trasplante y murió en un boliche en Neuquén: cuántos neuquinos y rionegrinos esperan por un órgano

Una joven de 20 años murió el último domingo a la madrugada en un boliche de Neuquén, tras sufrir una descompensación. La víctima padecía una enfermedad hepática y se encontraba en lista de espera para un trasplante de hígado.

Según los datos aportados por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) hay 191 personas a la espera de un trasplante en Neuquén. En los que va del año, se concretaron 19 trasplantes de órganos a neuquinos y la provincia alcanza 11,48% donantes reales por millón de habitantes.

Estos números varían día tras día. A nivel nacional, hay 7.374 personas que necesitan un trasplante para salvar su vida, pero solo se han podido realizar 460 operativos en los que va del año.

“Del total de pacientes en Neuquén, 168 esperan un trasplante renal. Son la gran mayoría. Tanto Neuquén como Río Negro tienen la prevalencia más alta del país respecto de la enfermedad renal crónica. La diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas y son patologías asintomáticas que solo avisan cuando hay complicación. Hay muchos pacientes en diálisis”, sintetizó Sandra González Cruz, referente del Cucai Neuquén.

En tanto, 13 pacientes esperan un trasplante hepático en Neuquén y aseguran que la cantidad tiende a aumentar. «En los últimos 10 años, la cantidad de este tipo de pacientes rondaba entre 8 y 10 por año, pero en los últimos años ha aumentado. Sucede que hay un equipo de trasplante hepático en la salud privada lo que aumenta la posibilidad de estudiar a los pacientes. De modo que esto viene a mostrar una verdadera realidad«, indicó.

González Cruz se refirió a un contexto de escasez de órganos. Advirtió que muchas personas no manifestaron expresamente su voluntad de ser donantes; por ende, lo son. «Solo 1,8% se expresó en favor de la donación. La mayoría no dice nada; de modo que según la ley es donante«, aclaró.

A su vez, calificó a Neuquén como «una de las provincias más fuertes del país a la hora de generar donantes»: «El año pasado fuimos primeros en el país y ahora estamos segundos. La provincia ha apostado al aumento de generación de donantes aunque falta mucho. Pero vamos armando equipos y tenemos un sistema de salud con muchas falencias, pero aún así tenemos una estructura sanitaria con profesionales formados. Y cuando un donante aparece, estamos preparados«.

Indicó que la provincia que genera más donantes, como Neuquén, también es más proclive a recibir un órgano.

«Tenemos que ser conscientes que todos podemos estar de un lado o del otro. Ser donantes o estar en la lista de espera. La escasez de órganos es abismal. Y mutifactorial. Es probable que una persona que fallece no tenga sus órganos en condiciones por más que sea donante. Muchas veces los órganos no están sanos. Es difícil ser donante», dijo.

Destacó que en Neuquén hay conciencia plena respecto a que el sistema sanitarista intensivista sea un servicio más en los hospitales de la provincia, al igual que Obstetricia, Ginecología, Clínica Médica, entre otros. «La donación es una subespecialidad dentro de los Cuidados Críticos. En las carreras de pregrado no nos enseñan esto. Recién en los últimos años se ha empezado a trabajar. Hoy tenemos un grupo en la universidad para contar cómo funciona en ciertas materias. Por suerte las nuevas generaciones ya vienen respirando donación», recalcó González Cruz.

Los tiempos de espera varían

En el caso de los trasplantes de córneas, el paciente puede esperar alrededor de tres meses; el renal es muy variable aunque puede demorar un año.

«En caso de las enfermedades renales, siempre es mejor estar en la lista de espera que no estarlo. El riesgo de mortalidad aumenta a medida que pasa el tiempo. Pero aún así, el paciente en lista de espera tiene esperanza», destacó González Cruz.

La situación en Río Negro

Río Negro registra 187 personas en lista de espera, se realizaron 11 trasplantes en estos primeros cuatro meses a rionegrinos y el porcentaje de esta provincia es de 2,55% donantes reales por millón de habitantes.

«Este año solo hubo dos operativos, es decir personas que se pudieron ablacionar. Tenemos un índice del 2.55% que es bajo. Nuestra estadística más alta se dio antes en 2018 y 2019, antes de la pandemia, cuando llegamos a tener 6 donantes reales», detalló Guillermina Krenz, coordinadora provincial del Cucai Río Negro.

Coincidió con su par de Neuquén en que hay muchos pacientes en lista de espera y poca disponibilidad de órganos. «Hoy deberíamos haber tenido 4 operativos en lo que va del año. Pero esto no se da por múltiples causas. Muchas muertes encefálicas en terapia intensiva no son denunciadas lo que impide iniciar el proceso de operatividad. Es decir, no se cargan en el Sintra (Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante)», acotó la referente rionegrina.

También mencionó la falta de personal, de capacitación en procuración y trasplante y los recortes presupuestarios. «Hoy todo esto depende del interés y la voluntad de cada profesional«, recalcó.

Krenz recalcó que la provincia consta de dos programas: «Parada cardíaca» por el cual una persona puede donar tejidos, como las corneas y el «Programa Glasgow 7», una escala de medida de la actividad cerebral para que la persona se convierta en donante de órganos.

«Para el programa Glasgow falta personal médico, de enfermería y otros recursos humanos, como los choferes -que transporten la sangre o los órganos-, camilleros, instrumentadores. Ni hablar de los insumos que se requieren. Todos los profesionales deben estar capacitados, a lo que se suma cuestiones salariales y falta de tiempo», señaló Krenz.

Advirtió que la lista de pacientes en espera se actualiza hora tras hora, semana tras semana. «Vamos sumando nuevos pacientes: los renales conforman la lista más gruesa y tienen un promedio de espera de 5 años. Pero tiene un tratamiento sustituto que es la diálisis. Para el trasplante de córnea tenemos solo 7 personas, aunque el proceso es más rápido. Los que menos deben esperar son los que tienen problemas cardíacos y pulmonares porque no hay sustitutos», concluyó.