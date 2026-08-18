«Fue desbordante»: la Fiesta Nacional de la Nieve convocó a 18 mil personas por noche en Bariloche

«Ha sido desbordante«. Así describió el secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, la 55 edición de la Fiesta Nacional de la Nieve que culminó el domingo pasado y que, según manifestó, convocó a más público que años atrás.

«Cuando se empezó a pergeñar la fiesta, los organizadores nos advertían que iba a rebalsar y nos sugerían colocar más pantallas. Por eso, se dispusieron seis pantallas frontales, más otras grandes en calle Independencia y Mitre«, detalló Guzmán.

De esta forma, cuando el Centro Cívico se llenó, el resto del público pudo sentarse en las plazas, en el boulevar y en la primera cuadra de la Mitre para disfrutar de los espectáculos.

Guzmán insistió en que la edición 55 reunió más gente que otras ediciones y estimaron alrededor de 18 mil personas por noche: «Nunca hubo una convocatoria de este tipo. Y era de esperar teniendo dos o tres artistas convocantes por día. De hecho, nunca tuvimos un escenario de este tamaño porque al tener varios artistas se requería otra complejidad técnica», dijo.

Los espectáculos nacionales con Topa, Luck-Ra, Ángela Leiva, Turf y Los Auténticos Decadentes atraparon a un público diverso, de todas las edades. Niños, jóvenes, adultos, familias, egresados. Esa fue la intención cuando se contrataron los eventos buscando una ecuación ecuánime entre la cuestión económica -que se ajustara al presupuesto- y cubrir los gustos musicales.

«Hay que amoldar lo que la gente quiere a un presupuesto. Cada contratación conlleva pasajes, estadías, traslados, catterings, distintas exigencias. Había artistas que estaban a nuestro alcance pero esa semana ya tenían eventos o estaban en el exterior. Lo cierto es que todos los eventos tuvieron su público», expresó.

Según el funcionario municipal, el show que más lo conmovió fue la presentación de Luck-Ra que «rompió el corazón de la gente, con su mensaje sincero». El músico cordobés se refirió al bullying y gritó: «¡Que cada uno aprenda a amarse como es!».

«Se abarcó desde el público local que quiere divertirse hasta los turistas que ya estaban y podían disfrutar de un show de nivel y aquellos que venían de zonas cercanas a disfrutar de la fiesta, como el público del Alto Valle y la zona sur de la provincia«, manifestó Guzmán, al tiempo que destacó el turismo estudiantil que «aportó clima durante el evento con sus festejos, saltos y cánticos».

La Fiesta Nacional de la Nieve reunió a unas 18 mil personas por noche. Foto: archivo Marcelo Martínez

Desde el Emprotur resaltaron que «los artistas de renombre nacional concentraron la atención y eso replicó en los medios nacionales«.

En cambio, el Concurso de Hacheros y de Mozos generó más convocatoria entre el público local. «El show de drones también generó un golpe emotivo. También fue importante la propuesta de las colectividades en la calle Mitre. El público consume mucho todo eso. Va más allá de la oferta gastronómica, con el baile y el concurso de la sierra«, consideró Guzmán.

Durante la Fiesta Nacional de la Nieve, Bariloche mantuvo un porcentaje de ocupación del 87%, al igual que la semana anterior. Según indicaron, el turismo estudiantil alcanza el 100% -contra 96% de los días anteriores-; en tanto el segmento hotelero de cuatro y cinco bajaron del 87 al 81% y el hospedaje más abajo abarcó los albergues y hostels con un 61% de ocupación.

«En los últimos años, la Fiesta del Chocolate parecía haber tomado más protagonismo que la de la Nieve: ¿esto se revirtió?», se le consultó. «Para la Fiesta del Chocolate pasó algo parecido: hubo una gran apuesta. A veces, hay reticencia a hacer cosas novedosas porque la gente se ata a lo que ya conoce. Pero quisimos romper el molde y, dejamos la vara muy alta. Lo mismo pasó con esta nueva fiesta: dejamos una vara altísima», respondió Guzmán.

Sobre el costo del evento, Guzmán aseguró que aún no tienen los números finales y evitó dar un estimado: «Una frase italiana que aprendí es que las cuentas se tiran al final. Queda la parte administrativa, estamos evaluando la facturación. Tuvimos un aporte importante de Travel Rock, el gobierno rionegrino, el Emprotur y estamos cuidando las arcas del municipio».

La soberana que pospone sus estudios para representar a Bariloche

«La nueva reina nacional de la Nieve, nuestra nueva soberana, es… es… Tiziana Merino», anunciaron los conductores en medio de una intensa nevada en el centro de Bariloche que solo duró unos pocos minutos. La muchacha de 19 años se agarró la cara asombrada y sus compañeras la rodearon, emocionadas, con un abrazo.

Tiziana nació en Madison, Estados Unidos, pero al año, su familia se instaló en Bariloche. Concurrió al jardín de infantes del barrio Mallín, cursó la primaria en la escuela pública 273 y la secundaria, en la escuela 105. Empezó a estudiar Turismo pero, tiempo después, se dio cuenta que su camino era por el lado de la educación. Así inició el profesorado de inglés.

«Voy a retomar la carrera cuando termine mi mandato como soberana. Ahora, quiero dedicarme 100% a ser reina, representar de la mejor manera a la ciudad. Por eso, tengo que estudiar mucho, su historia, sus lugares, cada rincón«, expresó a diario RÍO NEGRO.

Cuando se le consulta por qué decidió candidatearse, aseguró que «era su deseo desde chiquita. Mi familia me avisó que se habían abierto las inscripciones y sentí que era el momento». Contó que en el último mes, junto a sus 10 compañeras, participaron de talleres de automaquillaje, protocolo, una clase de pastelería, oratoria, skin-care y pasarela.

Tiziana Merino, la nueva reina nacional de la Nieve. Foto: archivo Marcelo Martínez

«Anhelo promover el turismo más allá de que Bariloche es conocido mundialmente. Se vende solo. Pero se pueden promocionar todas las estaciones, promocionar las actividades más simples, más económicas que se pueden disfrutar en una ciudad como ésta«, señaló.

Tiziana destacó el apoyo incondicional de su madre, su hermano, sus tíos y amigos que ayudaron a promocionar su candidatura. «Mi mamá me inspiró para que hoy pueda estar a donde estoy», dijo.

Reconoció que en el momento de la elección, cuando leyeron sus nombres, estaba «en shock». «No supe muy bien cómo reaccionar. Después me emocioné y me puse a lagrimear. Como me sentía medio mal, pensaba que era un sueño por la misma fiebre«, contó risueña.

¿Suponía que sería la próxima reina de la ciudad? Dijo que «uno siempre tiene suposiciones. Éramos 10 y todas lo merecíamos porque nos esforzamos. Yo lo deseaba pero no lo esperaba».

Bariloche, entre los destinos de invierno más destacados

De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 turistas viajaron por la Argentina durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico directo de 245.907 millones de pesos. La Patagonia, destacaron, estuvo entre las regiones con mejores niveles de actividad y Bariloche volvió a ocupar un lugar destacado dentro del mapa turístico nacional.

Las nevadas de los días previos favorecieron el escenario con una ocupación cercana al 100% en el centro de Bariloche y del 80% en el oeste. Desde la Secretaria de Turismo de Río Negro, destacaron la Fiesta Nacional de la Nieve que fue «uno de los grandes atractivos de Bariloche, con actividades en distintos puntos de la ciudad y en el Cerro Catedral». Se estima que cerca de 600 esquiadores participaron de la tradicional Bajada de Antorchas en la inauguración, mientras caía una intensa nevada.

Para todo agosto, Bariloche cuenta con 740 vuelos programados, un promedio cercano a 24 operaciones diarias y conexiones con 13 aeropuertos. A los servicios nacionales se suman vuelos internacionales desde Brasil y Chile, con cerca del 10% de la programación mensual vinculada con el mercado brasileño.