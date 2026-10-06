Dos disparos, tres horas de agonía y un juicio por crueldad animal en Roca: así comenzó el debate por la muerte de Horus

La reconstrucción presentada durante el debate incorporó planos, imágenes y pericias para ubicar los elementos vinculados con el episodio.

Comenzó este martes en los Tribunales de Roca el debate para determinar la responsabilidad penal de un hombre acusado de efectuar dos disparos contra Horus, el perro de sus vecinos, en agosto de 2024. El animal fue trasladado a una veterinaria, donde intentaron salvarle la vida, pero murió horas después a causa de las heridas.

Durante la primera jornada declararon el imputado, familiares de la persona que tenía a su cargo al perro, un médico veterinario, especialistas del Ministerio Público y testigos ofrecidos por la defensa. El juicio continuará el jueves 8 de octubre con los alegatos de clausura.

Las cámaras y la reconstrucción del hecho

El primer testimonio correspondió al imputado, quien declaró asistido por la defensa penal pública. Luego fue el turno de la mujer que era cuidadora y tutora de Horus, quien pudo identificar distintos momentos del episodio durante la reproducción de las cámaras de seguridad de la vivienda.

También declaró su hijo, que junto con ella trasladó al perro hasta una veterinaria ubicada sobre calle Jujuy al 1900. Allí, el médico constató que Horus había recibido dos disparos y realizó una intervención quirúrgica para intentar salvarle la vida.

Después de un cuarto intermedio declaró el arquitecto Gabriel Tonón, integrante de la Unidad de Reconstrucción de los Cuerpos Especiales de Investigación del Ministerio Público. El especialista explicó el informe realizado a partir de la planimetría del Gabinete de Criminalística, fotografías del animal, el resultado de la pericia balística, imágenes de cámaras de seguridad y el diagnóstico veterinario.

Toda esa documentación fue incorporada a una reconstrucción mediante el programa 3DMax de Autodesk, que permitió representar objetos en tercera dimensión y a escala para ubicarlos en el escenario del hecho.

Los demás testimonios

Durante la jornada también declaró otro hijo de la persona denunciante, quien describió la situación atravesada por su familia y la exposición realizada ante la Policía.

Luego prestó declaración un médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, quien expuso sobre la evaluación realizada respecto de una lesión que presentaba uno de los testigos.

El bloque de testimonios terminó con la esposa y otro de los hijos del imputado, quienes fueron ofrecidos por la defensa penal pública.

Qué sostuvo la Fiscalía

En los alegatos de apertura, la Fiscalía planteó que el uso del arma de fuego estuvo fuera de toda justificación frente al conflicto que existía entre los vecinos.

“Es injustificada y desproporcionada la utilización de un arma de fuego, como la comprobada en este caso, no puede ser nunca la respuesta a un conflicto de convivencia”, sostuvo la acusación. También remarcó que se trató de actos que provocaron sufrimiento innecesario al animal y que luego derivaron en su muerte.

El fiscal Marcelo Ramos sostuvo además: “El imputado actuó de manera deliberada con ánimo de causarle daños a Horus sin causal de justificación”.

Según la teoría fiscal, el episodio ocurrió “en agosto de 2024, aproximadamente a las 17:15, en la vereda del domicilio del imputado”. De acuerdo con la acusación, el hombre salió de su vivienda con un arma de fuego semiautomática calibre 22, la amartilló y efectuó al menos dos disparos a corta distancia hacia Horus, un perro macho de color blanco y marrón.

La Fiscalía sostuvo que los disparos fueron realizados de manera deliberada, “con el solo fin de lastimar y causar sufrimiento al animal”. Como consecuencia de las heridas, el perro agonizó durante aproximadamente tres horas y murió en la clínica veterinaria pese a los intentos del profesional por salvarlo.

La defensa cuestionó que exista delito

Los defensores penales públicos Miguel Salomón y Máximo Ballvé plantearon una hipótesis diferente. En sus alegatos de apertura citaron el antecedente del perro Byron y una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro.

“Vamos a traer a colación aquello que señaló el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia en relación al caso sobre la muerte del perro Byron en nuestra ciudad. El STJ dijo que es necesario que se pruebe que existe perversidad, no sólo enunciar”, señalaron.

Los defensores anticiparon que sostendrán la inocencia de su asistido y que, a su entender, se trata de “un hecho atípico”, porque no estarían reunidos los requisitos necesarios para que la conducta sea penalmente sancionable.

Cuándo continuará el juicio

La audiencia continuará el próximo jueves 8 de octubre a las 8. En esa jornada se escucharán los alegatos de clausura de la Fiscalía, la defensa y las demás partes.

Con la prueba producida durante el debate y los argumentos finales, la jueza de juicio Verónica Rodríguez deberá resolver sobre la responsabilidad penal o no del imputado por los hechos atribuidos en el caso de Horus.