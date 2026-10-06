Roca sortea 40 terrenos con servicios: quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Los inmuebles tendrán un valor inferior al promedio del mercado y contarán con condiciones de financiación accesibles. Foto: Juan Thomes.

El Municipio de Roca abrió la preinscripción para participar de un nuevo sorteo de terrenos municipales ubicados en distintos sectores de la zona urbana y todos cuentan con servicios. En esta edición se pondrán a disposición 40 lotes, destinados exclusivamente a la construcción de viviendas unifamiliares.

La propuesta busca alcanzar a vecinos y vecinas que todavía no pudieron acceder a un terreno para construir su casa, pero que tampoco se encuentran dentro de los criterios socioeconómicos para acceder a un lote social. Para facilitar el acceso, los inmuebles tendrán un valor inferior al promedio del mercado y contarán con condiciones de financiación accesibles.

El plan habitacional comenzó en 2021 con su primera edición, cuando se concretó la venta de 21 terrenos residenciales. En 2022 se lanzó la segunda edición y, posteriormente, en febrero de 2023, se realizó un sorteo en el que fueron seleccionados 23 beneficiarios, entre trabajadores municipales y vecinos del listado general. Ahora, el Municipio de Roca avanza con la tercera edición, que contempla 40 nuevos terrenos.

40 terrenos municipales en Roca: quiénes pueden acceder al sorteo

Podrán participar trabajadores y trabajadoras registrados, tanto en relación de dependencia como monotributistas o autónomos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el Municipio.

Uno de los requisitos es tener domicilio en Roca y una antigüedad mínima de cinco años de residencia en la ciudad.

Además, ninguno de los integrantes del grupo familiar podrá ser propietario de un inmueble. También se exige no estar imputado en causas penales por delitos de usurpación.

Los terrenos tendrán como único destino el uso permanente como vivienda unifamiliar. A su vez, estará prohibida su venta o alquiler durante un período de 10 años.

Sorteo de terrenos en Roca: hasta cuándo se puede hacer la preinscripción

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 16 de octubre, mientras que la documentación y los requisitos completos para participar están disponibles en el sitio web oficial del Municipio de General Roca.

El sorteo se realizará el 13 de noviembre ante Escribano Público. Se definirán 40 titulares y 40 suplentes.

Los números asignados a cada persona inscripta serán publicados previamente en la página web municipal. Luego del sorteo, quienes resulten seleccionados serán contactados para avanzar con los trámites correspondientes.

En caso de que alguno de los titulares desista de la compra, el Municipio convocará a los suplentes de cada línea respetando el orden establecido en el sorteo.

Desde el Municipio señalaron que, al igual que en las ediciones anteriores, los recursos obtenidos por el programa serán reinvertidos en políticas públicas destinadas a extender servicios básicos hacia barrios más alejados y mejorar la situación habitacional de vecinos y vecinas de la ciudad.

Se puede realizar mediante Gestión Digital Roca o solicitar un turno a través de la línea gratuita 0800-222-9742, de lunes a viernes, entre las 8 y las 17.