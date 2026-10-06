Choque en Roca: un Ford Ka impactó contra un auto estacionado
El siniestro ocurrió sobre calle Rochdale. Un Ford Ka habría impactado contra un Peugeot estacionado. No hubo personas heridas y solo se registraron daños materiales.
Un choque se registró este martes en la calle Rochdale casi Bahía Blanca, en la ciudad de Roca. Por motivos que se desconocen, un Ford Ka habría impactado contra un Peugeot que se encontraba estacionado en el sector.
Un auto chocó contra un vehículo estacionado en Roca
Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales. En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Río Negro y una ambulancia, aunque no se registraron personas heridas de gravedad.
La situación fue controlada sin mayores inconvenientes. Las circunstancias en las que se produjo el siniestro eran materia de investigación, pero no se descarta que la calzada mojada por las lluvias haya afectado la adherencia y el frenado del vehículo.
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