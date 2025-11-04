Fuerte choque en la Ruta 151: una mujer de 34 años está en estado crítico en el hospital de Catriel

Intentó sobrepasar un vehículo en la Ruta 151, pero la maniobra salió mal: impactó contra otro vehículo de forma «frontolateral». Tres personas fueron derivadas al hospital de Catriel. Dos ya fueron dadas de alta y una mujer de 34 años, que viajaba en el vehículo que recibió el impacto, terminó internada en terapia intensiva. La jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, informó que está en «estado crítico».

Cómo fue el accidente en la Ruta 151

Según relató Ríos, el accidente se produjo cuando un vehículo Citroën, que circulaba en dirección de Plottier a Buenos Aires con dos ocupantes, intentó adelantar a otro rodado. En el proceso, la conductora perdió el control y despistó.

Al intentar corregir la trayectoria y reingresar al carril, el Citroën impactó contra un Toyota Etios que se desplazaba en sentido contrario, desde Catriel hacia Cipolletti.

Los dos ocupantes del Citroën y la conductora del Toyota sufrieron heridas y debieron ser trasladados en ambulancia al hospital de Catriel.

El estado de salud de los heridos en el accidente en Ruta 151

La jefa de tránsito indicó la conductora del Etios se encuentra internada en terapia intensiva en estado crítico. Sufrió fractura de fémur, dislocamiento de cadera y una hemorragia interna. Tiene alrededor de 24 años.

Los ocupantes del vehículo Citroën están fuera de peligro. La conductora no sufrió lesiones, pero el acompañante de 66 años se fracturó la muñeca derecha y tuvo «escoriaciones varias».