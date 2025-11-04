«Q.E.P.D mi querida sobrina»: quién era la motociclista que murió en un trágico accidente en Cervantes

Una trágica muerte sacudió a la localidad de Cervantes, luego de que una motociclista de 40 años sufriera un grave accidente de tránsito. El fuerte impacto contra la cinta asfáltica le provocó una grave lesión en la cabeza y falleció en el hospital de Roca. «Q.E.P.D mi querida sobrina», la despidió su tía en redes sociales.

La víctima, identificada como Paola Triviño, se trasladaba en su rodado por un camino cercano al barrio La Defensa cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y cayó.

Triviño fue asistida en primera instancia en el hospital local y, debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladada de urgencia en código rojo al hospital de General Roca. Permaneció internada en terapia intensiva, luchando por su vida durante varias horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos antes de las 21 como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo.

La Comisaría 22 de Cervantes tomó conocimiento del siniestro cerca de las 19, horas después de ocurrido el incidente. Si bien la Policía no tuvo una intervención directa inmediata, sí se dispuso el trabajo de efectivos policiales, personal de Criminalística y Salud Pública en el lugar para comenzar con las primeras pericias y recolección de pruebas.

Buscan determinar si hubo terceros involucrados

Actualmente, la Fiscalía de General Roca ha iniciado una investigación formal para determinar con exactitud las circunstancias del accidente. Las autoridades policiales están realizando las intervenciones necesarias para esclarecer qué ocurrió con Paola Triviño y, principalmente, descartar la posible participación de terceros involucrados en el trágico episodio.