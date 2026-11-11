Fuerte choque y vuelco sobre la Avenida Argentina de Neuquén este miércoles: multarán a un conductor por haberse fugado

Un fuerte choque y vuelco hubo este miércoles sobre la Avenida Argentina de Neuquén, cercano a la altura de la Universidad Nacional del Comahue. Uno de los conductores será multado por haberse ido a la fuga tras el accidente.

Hubo tres vehículos involucrados. Concurrió personal del SIEN.

Accidente este miércoles en Neuquén: qué se sabe

El impacto fue en el sentido sur-norte de la Avenida Argentina. El comisario Villanueva dijo a Diario RÍO NEGRO que el siniestro hubo tres vehículos involucrados: un Volkswagen Fox que se encontraba estacionado, un Volkswagen Polo y una Volkswagen Amarok.

Villanueva indicó que la conductora del Polo relató que chocó contra el Fox «al intentar evadir una mala maniobra de la Amarok». Luego volcó y quedó tendido sobre la calzada.

El comisario dijo que el chofer de la camioneta, un hombre de más de 80 años, será infraccionado por haberse ido a la fuga tras el siniestro. Fue interceptado por efectivos a un kilómetro del punto del choque, en la zona de Parque Norte.

Ninguno sufrió heridas de consideración. Si se registraron daños materiales importantes.

Vuelvo de una camión en esa zona de Neuquén

Muy cerca de esa zona, pero de la otra mano, un camión volcó sobre la Avenida Argentina el miércoles pasado.

El transportista debió afrontar una multa, al igual que la empresa para la que trabaja, porque los vehículos de gran porte tienen restringida la circulación por ese sector sin una autorización especial, informó este medio días atrás.

El conductor se había quedado sin frenos y realizó una maniobra para evitar un choque.