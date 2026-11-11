Vicky Xipolitakis celebró un fallo judicial contra Javier Naselli: las restricciones que deberá cumplir

Vicky Xipolitakis celebró una nueva resolución judicial en el extenso conflicto que mantiene con su expareja, Javier Naselli. La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dispuso una suspensión del juicio a prueba por un año en una causa por daños en contexto de violencia intrafamiliar. La decisión establece una serie de obligaciones para el empresario, entre ellas una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con la modelo.

Según informó PrimiciasYa este miércoles 11 de noviembre, la panelista de Telefe recibió la noticia con emoción y compartió un mensaje en sus redes sociales. «Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia», escribió Xipolitakis, quien desde hace años mantiene distintas disputas judiciales con el padre de su hijo.

Qué resolvió la Justicia en la causa de Vicky Xipolitakis contra Javier Naselli

La resolución establece que Javier Naselli deberá cumplir durante doce meses una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.

Esta medida implica que el proceso penal queda suspendido mientras el imputado cumple determinadas reglas de conducta. No constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

Entre las obligaciones dispuestas por la Justicia se encuentran:

Restricción de acercamiento de 300 metros respecto de Xipolitakis, su entorno familiar y los lugares que frecuenta.

respecto de Xipolitakis, su entorno familiar y los lugares que frecuenta. Prohibición de comunicación con la modelo, tanto de manera directa como a través de terceros.

con la modelo, tanto de manera directa como a través de terceros. Asistencia al programa Hablemos , destinado a varones que ejercieron violencia.

, destinado a varones que ejercieron violencia. Tratamiento psicológico , sujeto a las condiciones establecidas judicialmente.

, sujeto a las condiciones establecidas judicialmente. Donación de alimentos no perecederos a una institución de bien público.

a una institución de bien público. Seguimiento del Patronato de Liberados, con presentaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de las medidas.

Aunque actualmente Naselli reside en Nueva York, deberá cumplir las condiciones impuestas por la Justicia argentina.

La fuerte reacción de Vicky Xipolitakis tras conocer el fallo

Después de conocerse la resolución, Vicky Xipolitakis utilizó su cuenta de Instagram para expresar el alivio que sintió tras años de conflicto judicial.

La modelo compartió una publicación periodística sobre el caso y acompañó la noticia con un mensaje de celebración.

«Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia», expresó.

También agradeció públicamente a sus abogados, Yamil Castro Bianchi, Cintia Lorena Russo y Silvina Irene Carreira, por el acompañamiento durante el proceso.

En otra historia de Instagram, compartió una fotografía de su hijo junto a una dedicatoria en la que destacó que es su principal motivación para seguir adelante.

Qué pasará con la cuota alimentaria que reclama Vicky Xipolitakis

Uno de los aspectos relevantes de la resolución está relacionado con las obligaciones alimentarias de Javier Naselli.

Xipolitakis había denunciado públicamente que su expareja acumulaba al menos dos años de incumplimientos en los pagos correspondientes a su hijo.

Según los detalles del fallo difundidos por la periodista Maribel Leone, el empresario deberá respetar las resoluciones de los fueros Civil y de Familia, especialmente aquellas vinculadas con la cuota alimentaria.

Además, Naselli figura en los registros de deudores alimentarios morosos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución también contempla el seguimiento de sus obligaciones judiciales, pese a que actualmente reside en Estados Unidos.

El episodio de 2024 que dio origen a la causa judicial

El expediente está vinculado con un episodio ocurrido en 2024 en el edificio donde residía Vicky Xipolitakis.

De acuerdo con la información publicada, durante una discusión Naselli arrojó al piso el teléfono celular de la modelo.

La situación quedó registrada en un video que posteriormente fue incorporado al expediente judicial.

El hecho dio lugar a una nueva instancia dentro del prolongado conflicto entre la expareja.

A lo largo de los años, Xipolitakis realizó distintas presentaciones judiciales contra Naselli, con resultados diferentes según cada expediente.

La nueva resolución establece condiciones concretas que el empresario deberá cumplir durante un año, mientras la modelo celebra lo que considera un avance importante en su búsqueda de justicia.