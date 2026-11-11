Tres encuentros para disfrutar un gran fin de semana en El Bolsón: la grilla completa

Se viene un fin de semana con mucha tradición en El Bolsón. (Gentileza).

El Bolsón se prepara para un gran fin de semana, con una agenda que reunirá tradición criolla, blues y teatro al pie de la cordillera. Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, la localidad ofrecerá propuestas para vecinos y visitantes, con la Gran Fiesta de la Tradición, el Festival de Blues y el inicio de la quinta edición de Cordillera en Escena como principales atractivos.

Las celebraciones pondrán en primer plano distintas expresiones de la identidad cultural de la Comarca Andina. Habrá jineteadas, desfile gaucho, danzas folklóricas y oficios tradicionales. Además, contará con conciertos gratuitos al aire libre con figuras nacionales y artistas de la región.

Las artes escénicas ampliarán esa oferta con un encuentro que tendrá continuidad hasta el 23 de noviembre y presencia en varias localidades. La programación también sumará ferias, gastronomía y producción artesanal, en una oportunidad para combinar las actividades culturales con los paseos de primavera.

Fiesta de la Tradición: tres días para celebrar las raíces criollas

La Gran Fiesta de la Tradición se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. La propuesta reúne a familias, artistas, artesanos y agrupaciones de la zona. El Centro Tradicionalista El Redomón, que impulsa el encuentro desde 2009, organiza la celebración junto con el Municipio de El Bolsón.

El Paseo Criollo es uno de los momentos destacados. (Gentileza).

Las jineteadas y las destrezas criollas serán parte de los grandes atractivos. Habrá competencias de rienda, pruebas de tambores y desafíos de tropillas.

El Paseo Criollo llevará a agrupaciones tradicionalistas, instituciones y ballets folclóricos por las principales calles de la localidad, entre ellas la avenida San Martín. La música también estará presente con payadores y artistas locales. La muestra de talentos locales continuará con las tejedoras, hilanderas y los sogueros que compartirán sus oficios.

La elección de la Paisana, el concurso de torta frita y la convocatoria al Pericón Nacional completarán una celebración que invita al público a participar de las costumbres de la región.

Festival de Blues: dos noches de música y un homenaje a Mike Cooke

El Festival de Blues de El Bolsón se realizará del viernes 13 y el sábado 14 de noviembre sobre la calle Onelli, con entrada gratuita y conciertos al aire libre. Ricardo Tapia, de La Mississippi, y Daniel Raffo serán las figuras de los cierres de cada noche, dentro de una programación que también dará espacio a músicos locales y regionales.

El encuentro rendirá homenaje a Mike Cooke, fallecido en 2025, y al legado de los artistas que forjaron la escena musical bolsonera. Cooke integró en 1975 la Bolsón Blues Band junto con Tito Eldahuk y Yango, una de las formaciones pioneras del rock en la Comarca Andina.

Rendirá homenaje a Mike Cooke. (Gentileza)

La organización está a cargo de Francisco Cooke y el equipo del festival, con apoyo de las áreas de Cultura provincial y municipal y de distintos sectores de la comunidad.

La propuesta incluirá gastronomía, cerveza artesanal y una feria de emprendedores y artesanos locales. Como actividad previa, el jueves 12 a las 18, Daniel Raffo ofrecerá una clínica gratuita sobre la historia de la guitarra eléctrica y el blues en Cabañas Micó, abierta a artistas y público interesado.

Un fin de semana para disfrutar de la música en El Bolsón.

La grilla completa del Festival de Blues:

Jueves 12, 18:00: clínica de historia de la guitarra eléctrica y el blues, por Daniel Raffo, en Cabañas Micó.

Viernes 13, 18:00: DJ Aniray.

Viernes 13, 18:30: apertura oficial.

Viernes 13, 18:50: Van Lake Trio.

Viernes 13, 19:30: Zapatos de Blues.

Viernes 13, 20:10: Poker Face.

Viernes 13, 20:50: Trío de Blues.

Viernes 13, 22:00: cierre con Ricardo Tapia.

Sábado 14, 18:00: DJ Aniray.

Sábado 14, 18:30: apertura oficial.

Sábado 14, 18:50: Van Lake.

Sábado 14, 19:30: La Roca.

Sábado 14, 20:10: Flaying Monks.

Sábado 14, 20:50: Pey Etura.

Sábado 14, 22:00: Daniel Raffo.

Medianoche del sábado 14 al domingo 15, 00:00: cierre del festival.

Cordillera en Escena: el teatro abre un encuentro entre Argentina y Chile

El viernes 13 comenzará la quinta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Cordillera en Escena, con El Bolsón como sede principal. El encuentro se extenderá hasta el 23 de noviembre y reunirá a artistas de Argentina y Chile, con funciones y actividades que también tendrán lugar en Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.

Andina Teatro organiza el festival. (Gentileza).

La programación contará con la participación de productores y compañías de Tucumán, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Chile y la propia región. La propuesta busca propiciar el intercambio entre artistas, comunidades y públicos. Además ofrecerá otras experiencias culturales a quienes visiten la Comarca Andina durante noviembre.

Andina Teatro organiza el festival de manera independiente. Busca fortalecer la circulación de las artes escénicas fuera de los grandes centros urbanos y crear redes de trabajo. Para conocer las obras, los horarios y las salas, o realizar reservas, el público podrá comunicarse al +54 9 2944 132413, consultar la cuenta de Instagram @cordilleraenescena o escribir a teatro.conmarcaandina@gmail.com.