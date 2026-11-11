Renunció la asesora letrada de Bariloche para asumir la presidencia de la Convención

Yanina Sánchez, es asesora letrada de la gestión de Walter Cortés desde el inicio del Gobierno. Tomará una pausa por la Convención. Archivo/ Chino Leiva

La asesora letrada de la Municipalidad de Bariloche, Yanina Sánchez, formalizó su renuncia temporal al cargo para asumir este jueves la presidencia de la Convención Constituyente que reformará la Carta Orgánica Municipal de Bariloche.

Sánchez comanda el equipo de abogados de la gestión de Walter Cortés desde la primera hora, en diciembre de 2023, y fue la persona elegida por el intendente para liderar la lista del oficialismo Estamos Haciendo Bariloche, que ganó la elección del 1 de noviembre y logró la mayoría del cuerpo con ocho de las 15 bancas.

Al encabezar la lista más votada, con un 34%, Sánchez asumirá la presidencia de la Convención Constituyente, cargo en el que formalmente asumirá junto a sus pares este jueves a las 10 en el Gimnasio Municipal 4, en un acto oficial de entrega de diplomas, luego de la proclamación de las autoridades electas realizada ayer por la Junta Electoral Municipal.

La renuncia de Sánchez se hizo efectiva este miércoles a partir del mediodía, según la resolución 3777 firmada por el intendente Walter Cortés esta mañana, en la que no se abundó en fundamentos. Se estima que será temporal su alejamiento mientras se extienda la tarea de la Convención.

En la lista del oficialismo hay otra funcionaria municipal, la vocal del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas Mariela Guerra y dos funcionarios provinciales: Leandro Lescano, delegado de la Fiscalía de Estado, y Julia Fernández, presidenta del Parque Tecnológico e Industrial de Bariloche.