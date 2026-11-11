Pampita pasó de la carpa VIP a acampar en Luján: las fotos de su madrugada esperando al papa León XIV

Carolina «Pampita» Ardohain volvió a convertirse en protagonista durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Después de participar de la misa en el sector VIP del Monumento a los Españoles, en Palermo, la modelo decidió vivir una experiencia completamente diferente: viajó durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre a Luján y se instaló junto a miles de fieles para esperar la última celebración del Sumo Pontífice en el país.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Pampita llegó a Luján acompañada por un grupo de amigas y compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la peregrinación. Su presencia llamó especialmente la atención porque se produjo después de la controversia que generó la instalación de una carpa exclusiva para famosos, empresarios y dirigentes políticos durante la misa del lunes en Buenos Aires.

Pampita acampó en Luján y mostró cómo pasó la madrugada esperando al Papa

Lejos de los privilegios del sector reservado de Palermo, Pampita eligió sumarse a la multitud de peregrinos que llegaron durante la noche a las inmediaciones de la Basílica de Luján.

La conductora documentó buena parte de su recorrido a través de historias de Instagram.

Una de las primeras publicaciones apareció alrededor de las 3:13 de la madrugada, cuando mostró el camino hacia la ciudad bonaerense y el cartel que indicaba el acceso al centro y a la Basílica.

Más tarde, cerca de las 4:43, compartió una selfie junto a sus amigas. Todas llevaban gorras blancas y detrás se podía observar a una multitud avanzando hacia el santuario.

Las torres iluminadas de la Basílica de Luján aparecían de fondo, en una postal que reflejaba la expectativa por la llegada del pontífice.

La modelo también mostró a otros peregrinos que caminaban con reposeras, mochilas y abrigos para soportar las horas de espera.

Las fotos de Pampita con su bolsa de dormir y la multitud de fieles

Entre las imágenes que compartió, Pampita mostró cómo se acomodó para esperar la misa, con elementos preparados para pasar varias horas al aire libre.

También publicó fotografías del sector donde se encontraba, detrás de las vallas y con una vista hacia la Basílica.

Las postales mostraron un escenario muy diferente al que había vivido apenas dos días antes en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la conductora se mezcló con los peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país para participar de la ceremonia religiosa.

La experiencia volvió a dejar en evidencia la emoción de Pampita por la visita del papa León XIV, a quien siguió durante distintas actividades de su recorrido por Argentina.

La polémica por la carpa VIP en la misa del papa León XIV en Palermo

La presencia de Pampita en Luján se produjo después de las críticas que generó la organización de la misa celebrada el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles.

Durante aquella ceremonia, un grupo de famosos, empresarios y dirigentes políticos tuvo acceso a un sector exclusivo, mientras miles de fieles aguardaban desde temprano para participar del encuentro.

La existencia de una carpa VIP, con comodidades y servicio de catering, provocó cuestionamientos en las redes sociales.

Pampita fue una de las figuras que estuvo en ese espacio preferencial, desde donde pudo seguir la celebración a pocos metros del Papa.

La polémica trascendió las redes y motivó pedidos de explicaciones sobre la organización del sector reservado y los criterios utilizados para seleccionar a los invitados.

Sin embargo, la modelo no vinculó públicamente su decisión de acampar en Luján con las críticas recibidas.

La emoción de Pampita durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El interés de Pampita por la visita papal comenzó incluso antes de las celebraciones religiosas.

El domingo, la conductora se acercó al Aeroparque Jorge Newbery para presenciar la llegada del pontífice a Buenos Aires.

En esa oportunidad estuvo acompañada por amigas y por su hija Anita, y compartió fotografías del momento en sus redes sociales.

Al día siguiente participó de la misa en Palermo y publicó un mensaje de profundo significado religioso.

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!», escribió junto a imágenes de la celebración.

Finalmente, este miércoles decidió trasladarse a Luján para acompañar la despedida del Papa.

La ciudad bonaerense recibió a una multitud de peregrinos que llegaron durante la noche y la madrugada para participar de la última misa de León XIV antes de su partida del país.

Con su bolsa de dormir, sus amigas y varias horas de espera, Pampita volvió a mostrar su entusiasmo por el histórico acontecimiento religioso, esta vez desde un lugar compartido con miles de fieles.