Cuánto pagará de multa el joven de Cipolletti que manejó peligrosamente en un mirador de Neuquén

Un joven de 25 años de Cipolletti fue multado en Neuquén, el pasado miércoles por la noche, por manejar peligrosamente en el mirador del Balcón del Valle. Se subió a la vereda con su camioneta y pasó cerca de bancos y juegos infantiles. La municipalidad lo multó «fuertemente» aseguró el subsecretario de Medioambiente y Protección ciudadana, Francisco Baggio, quien anticipó que el monto de la infracción sería de más de un millón de pesos.

«Pudo poner en riesgo a las personas que estaban ocasionalmente en el lugar«, enfatizó el funcionario en una entrevista con AM 550. Baggio repudió que el joven rionegrino «circuló como si fuera una pista de obstáculos», sin importarle la presencia de los vecinos.

Inspector de tránsito acudieron al Balcón del Valle alertados por vecinos. (foto Cecilia Maletti)

«Fuimos muy duros en lo contravencional y en el secuestro del vehículo porque no podemos tolerar este tipo de maniobrar», remarcó. Dada la acción del joven, Baggio señaló que la sumatoria de multas superaría el monto de «1.200.000 pesos».

Cuáles fueron las multas que se le aplicaron al joven de Cipolletti

De todas formas, aclaró que el joven tiene derecho a defensar y a presentar un descargo. «Espero que el Juzgado de Faltas sea lo más duro posible en esto«, expresó y advirtió que el día de los hechos el conductor reconoció la maniobra peligrosa.

Baggio informó que al joven se le labraron multas por:

Circular sobre veredas

Conducción temeraria

Riesgo agravado por la maniobra

Baggio, además, aclaró que al conductor se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos. También, se constató que tenía todos los papeles en regla. Afortunadamente, no se lamentaron daños materiales en el espacio público.